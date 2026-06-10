Fidan ve Gerapetritis Sofya'da Buluştu - Son Dakika
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Fidan ve Gerapetritis Sofya'da Buluştu

Fidan ve Gerapetritis Sofya\'da Buluştu
10.06.2026 15:38
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile Sofya'da ikili görüşme yaptı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile Sofya'da bir araya geldi.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, zirve marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Fidan ve Gerapetritis Sofya'da Buluştu - Son Dakika

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