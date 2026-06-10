Fidan ve Gerapetritis Sofya\'da Buluştu

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile Sofya'da bir araya geldi.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, zirve marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.