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Filipinler, tayfun felaketinden sonra adeta kabusu yaşıyor! 200'den fazla ölü var - Son Dakika

Filipinler, tayfun felaketinden sonra adeta kabusu yaşıyor! 200'den fazla ölü var

20.12.2021 09:26

Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette ölenlerin sayısının 208'e yükseldi. 239 kişinin yaralandığı felaket, kurtarma ekiplerince "kıyım" olarak ifade edildi. Diğer taraftan tayfun sebebiyle ağaçlar devrildi, yollar ve evler zarar gördü.

BBC'nin haberine göre Filipinler'de hızı saatte 195 kilometreyi bulan tayfun, birçok bölgede elektrik kesintisi ve ciddi yıkıma sebep oldu.

208 ÖLÜ, 239 YARALI

Ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerinde etkili olan tayfunun neden olduğu sel, şiddetli fırtına ve yıkımlarda, çoğu Cebu ve Bohol'da olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 208'e yükseldi. Kayıp 52 kişiyi arama faaliyetleri devam ederken, en az 239 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 208'e yükseldi

"TAM BİR KIYIM"

Kurtarma ekipleri, karşılaştıkları manzaraları "tam bir kıyım" olarak nitelendirdi. Öte yandan toprak kaymaları ve sellere bağlı can kayıplarının daha fazla olmasından endişe ediliyor. Filipinler Kızılhaçı Başkanı Richard Gordon, bombalanmış gibi görünen bazı bölgeler olduğunu ifade etti. Bohol Valisi Arthur Yap, vilayet idari sınırları içerisindeki belediye başkanlarına acil yardım çalışmalarına destek olmaları ve halkın gıda, su gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaları talimatı vermişti.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 208'e yükseldi

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, YOLLAR VE EVLER ZARAR GÖRDÜ

Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve fırtına, birçok köyde ağaçların devrilmesine, su baskınlarına, evlerin ve yolların zarar görmesine neden oldu. Afetten yaklaşık 780 bin kişinin etkilendiği ve 300 bin köylünün tahliye edilerek güvenli bölgelere sığındığı kaydedildi. Filipinler ordusu, acil yardım ve arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye asker sevk etti.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 208'e yükseldi

2013'TE 6 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bölgede incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurmuştu. Ülkede, her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun gerçekleşiyor. Ülkeyi vuran en ölümcül tayfun olarak bilinen Haiyan nedeniyle 2013'te 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü belirterek taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filipinler'in orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan Odette tayfununun çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine ve yüzbinlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açmasından derin üzüntü duyuyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve dost Filipinler halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Filipinler, tayfun felaketinden sonra adeta kabusu yaşıyor! 200'den fazla ölü var

Filipinler, Güneydoğu, Fırtına, 112, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Filipinler, tayfun felaketinden sonra adeta kabusu yaşıyor! 200'den fazla ölü var - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Filipinler, tayfun felaketinden sonra adeta kabusu yaşıyor! 200'den fazla ölü var - Son Dakika
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