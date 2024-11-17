Filistin\'de İsrail Saldırılarında Sivil Kaybı 43 Bin 846\'ya Yükseldi

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FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısının 43 bin 846, yaralanın sivil sayısısın ise 103 bin 740 olduğunu açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının 408'inci gününde son 24 saatte 47 sivilin hayatını kaybettiği, 139 sivilin ise yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana toplam 43 bin 846 sivilin hayatını kaybettiği, 103 bin 740 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.