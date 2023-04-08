Filistin Dışişleri: Batı ülkelerinin çifte standardını reddediyoruz

İsrail'in hafta içinde işgal altındaki Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyindeki noktalara savaş uçaklarıyla düzenlediği hava saldırıları sonrasında açıklama yapan Filistin Dışişleri Bakanlığı, 'Mescid-i Aksa baskınlarını görmezden gelerek Filistin'in tepkilerini kınayan Batı ülkelerinin çifte standardını' reddettiklerini belirtti.

İsrail, hafta başında gerçekleşen Mescid-i Aksa baskınları sonrasında, Filistin tarafından İsrail'e yönelik roket saldırılarına karşılık olarak belirttiği, işgal altındaki Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenlemiş ve bölgede gerginlik tırmanmıştı.