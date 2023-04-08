Filistin Dışişleri: Batı ülkelerinin çifte standardını reddediyoruz

İsrail'in hafta içinde işgal altındaki Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyindeki noktalara savaş uçaklarıyla düzenlediği hava saldırıları sonrasında açıklama yapan Filistin Dışişleri Bakanlığı, 'Mescid-i Aksa baskınlarını görmezden gelerek Filistin'in tepkilerini kınayan Batı ülkelerinin çifte standardını' reddettiklerini belirtti.
İsrail, hafta başında gerçekleşen Mescid-i Aksa baskınları sonrasında, Filistin tarafından İsrail'e yönelik roket saldırılarına karşılık olarak belirttiği, işgal altındaki Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenlemiş ve bölgede gerginlik tırmanmıştı.NEHAMMER: İSRAİL'E ROKET ATILMASINI ŞİDDETLE KINIYORUM Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, 6 Nisan'da açıklama yaparak "İsrail'e roket atılmasını şiddetle kınıyorum. Artan gerilim çok endişe verici. Hiçbir şey sivil hedeflere yönelik saldırıları haklı çıkarmaz" ifadelerini kullandı.Filistin Dışişleri Bakanlığı ise açıklama yaparak "Filistin tepkilerini kınamak için acele ederken, işgalci devletin Mescid-i Aksa'daki ibadet edenlere ve inzivaya yönelik ihlallerini tamamen görmezden gelen veya çekingen bir şekilde atıfta bulunan Batılı ülkelerinin ve işgalci devletle suç ortaklarının uyguladığı çifte standardı reddediyoruz. Filistin'in hakları, o ülkelerin ve halklarının haklarından daha az değildir. İkili ve çok taraflı ilişkilerimizin yararına, bu pozisyonun tekrarı durdurulmalıdır" denildi.
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