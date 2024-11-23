Filistin'e destek için Cola Gaza'yı çıkardı - Son Dakika
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Dünya

Filistin'e destek için Cola Gaza'yı çıkardı

Filistin\'e destek için Cola Gaza\'yı çıkardı

İngiltere'de Filistinli Osama Qashoo, Filistin'e destek için Cola Gaza'yı üretti. Koladan elde edilen gelir, Gazze'deki bir hastaneye bağışlanıyor. Qashoo, çıkardığı ürünün İsrail destekçisi Coca-Cola'ya karşı bir alternatif olduğunu dile getirdi.

23.11.2024 13:45
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İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistinli iş insanı Osama Qashoo, İsrail'i protesto etmek için "Cola Gaza" adlı bir kola üretti. Qashoo, Gazze'deki İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukları anmak ve İsrail ordusuna destek veren şirketleri boykot etmek amacıyla bu ürünü geliştirdiğini belirtti.

"SOYKIRIMSIZ KOLA"

Kasım 2023'te piyasaya sürülen Cola Gaza, geleneksel kola malzemeleriyle üretiliyor ve Coca-Cola'ya benzer bir tada sahip. Qashoo, tarifin kendine özgü olduğunu söyledi. Ürünün reklamlarında da "Soykırımsız kola" ifadeleri yer aldı.

HASTANE İNŞAATI İÇİN KULLANILACAK

Cola Gaza, Qashoo'nun Londra'daki restoranlarında ve bazı Müslüman marketlerde satılıyor. Ayrıca online olarak da sipariş edilebilen kolanın altı kutu fiyatı 15 dolar. Normal kolalardan daha pahalı olan Cola Gaza'nın tüm geliri Gazze Şehri yakınlarındaki El-Kerame Hastanesi'nin doğum servisinin yeniden inşası için bağışlanıyor.

Qashoo, Cola Gaza'nın İsrail işgaline karşı farkındalık yaratmak ve boykot hareketini güçlendirmek için önemli bir adım olduğunu ifade etti. İsrail'deki şirketleri boykot eden tüketici sayısının arttığını belirten Qashoo, Cola Gaza ile Coca-Cola'ya finansal darbe vurmayı hedefliyor. Coca-Cola, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Atarot sanayi bölgesinde tesis işletiyor.

POLONYA'DA ÜRETİLİYOR

Cola Gaza'yı üretmenin zorlu bir süreç olduğunu söyleyen Qashoo, isim, logo ve bayrak konusunda hiçbir taviz vermediklerini ifade etti. Polonya'da üretilen ve İngiltere'ye ithal edilen Cola Gaza, şimdilik büyük marketlerde yer bulamıyor. Qashoo, "Her yudumun insanlara Filistin'in mücadelesini hatırlatmasını istiyorum" ifadelerini de kullandı.

İş Dünyası, Coca Cola, Filistin, Hastane, Ekonomi, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filistin'e destek için Cola Gaza'yı çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Volkan KILIÇ:
    gönder burayada en azından paranın nereye gittiğini biliriz 19 1 Yanıtla
  • yavuz d:
    abi helalin var insallah tutar ama coca colanin yerini kolay kolay tutmuyor ya serefsisler icine ne koyuyorlarsa bagimlilik yapiyor 5 1 Yanıtla
  • Güven GÖRGÜLÜ:
    satışlarını telafi etmek için colanın kendisi de böyle bir şey çıkarmış olabilir. bu ırktan herşey beklenir. uyanık olmak lazım 5 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MÜSLÜMAN MARKET NASIL OLUYOR 1 0 Yanıtla
  • Siyahpeynir null:
    ak baş etme yöntemlerine bak valla bunlar zekali 0 0 Yanıtla
  • Yisteks Tekstil:
    Türkiye hemen ithal etmeli 0 0 Yanıtla
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