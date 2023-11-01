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Filistin Kızılayı Ambulans Ekibinin Saldırı Anları - Son Dakika

Filistin Kızılayı Ambulans Ekibinin Saldırı Anları

Son Güncelleme: 01.11.2023 12:47

Filistin Kızılayı, Gazze'de görev yapan bir ambulans ekibinin saldırılar sırasında yaşadığı korku dolu anları paylaştı. Görüntülerde, art arda gelen patlama sesleri duyuldu. Yardım çalışanları, Gazze Şeridi'ndeki insanları kurtarmak için hayatlarını riske atıyor. Bu görüntü, Gazze'ye yönelik aralıksız saldırılar nedeniyle sağlık görevlilerinin üç haftayı aşkın bir süredir yaşadıkları dehşeti gözler önüne seriyor. Ambulans sürücüsü, güvenli olmadığını belirterek ambulansları göndermemelerini istedi. Görüntülerde patlama sesleri ve bir binada çıkan yangın da yer aldı.

Filistin Kızılayı, Gazze'de görev yapan bir ambulans ekibinin saldırılar sırasında yaşadığı korku dolu anları paylaştı. Görüntülerde, art arda gelen patlama sesleri duyuldu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, 'Yardım çalışanları, Gazze Şeridi'ndeki insanları kurtarmak için hayatlarını riske atıyor. Bu görüntü, Gazze'ye yönelik aralıksız saldırılar nedeniyle sağlık görevlilerinin üç haftayı aşkın bir süredir yaşadıkları dehşeti gözler önüne seriyor' denildi.

Görüntülerde, ambulans sürücüsünün telsizle diğer meslektaşlarına yaptığı çağrıda, 'Ambulansları göndermeyin. Burası güvenli değil, güvenli değil' dediği duyuldu. Görüntünün devamında ise art arda gelen patlama sesleri duyulurken; bir binada patlama sonrası çıkan yangın da görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Filistin Kızılayı Ambulans Ekibinin Saldırı Anları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin Kızılayı Ambulans Ekibinin Saldırı Anları - Son Dakika
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