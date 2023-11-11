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Filistin Kızılayı: İsrail saldırıları nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta güçlük çekiyoruz - Son Dakika

Filistin Kızılayı: İsrail saldırıları nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta güçlük çekiyoruz

Filistin Kızılayı: İsrail saldırıları nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta güçlük çekiyoruz
11.11.2023 22:23

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerinin ambulansları hedef alması nedeniyle saldırıların olduğu bölgelerdeki ölü ve yaralılara ulaşmakta güçlük çektiğini bildirdi. Gazze'de bulunan 18 ambulansın sadece 7'sinin kullanımda olduğu ve bu ambulansların da yakıtlarının tükenmesi nedeniyle hizmet veremez hale gelebileceği belirtildi. Ayrıca, Kudüs Hastanesi'nin İsrail güçleri tarafından kuşatıldığı ve hastanede 500 hasta ile 14 bin yerinden edilmiş kişinin bulunduğu ifade edildi. Filistin Kızılayı, uluslararası topluma hastanenin korunması için çağrı yaptı.

Filistin Kızılayı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan ekiplerinin, İsrail güçlerinin ambulansları hedef alması nedeniyle saldırıların olduğu bölgelerdeki ölü ve yaralılara ulaşmakta güçlük çektiğini bildirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de kuruma ait 18 ambulansın bulunduğu, bu ambulanslardan 9'unun hizmet veremediği ve şu an sadece 7'sinin kullanımda olduğu belirtildi.

Söz konusu 7 ambulansın da yakıtlarının tükenmesi nedeniyle gelecek saatlerde hizmet veremez hale gelme riski altında olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz çok sayıda ölü ve yaralıya tanık oluyor, ancak İsrail ordusunun saldırılarından etkilenen (saldırı olan yerlere) bölgelere yaklaşan ambulansları hedef alması nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta güçlük çekiyorlar." ifadelerine yer verildi.

Kudüs Hastanesi'nin korunması çağrısı

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan bir diğer açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Kudüs Hastanesi'nin İsrail güçlerince kuşatıldığı belirtildi.

Hastanede, 500 hasta ve yerlerinden edilmiş 14 bin kişinin bulunduğu ifade edildi.

İsrail güçlerinin Kudüs Hastanesi'ne yönelik saldırılarının kınandığı açıklamada, uluslararası topluma hastanenin korunması için çağrı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Filistin Kızılayı: İsrail saldırıları nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta güçlük çekiyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin Kızılayı: İsrail saldırıları nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta güçlük çekiyoruz - Son Dakika
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