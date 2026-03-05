Korku filmi değil gerçek! Şehir bir anda cehenneme döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Korku filmi değil gerçek! Şehir bir anda cehenneme döndü

05.03.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın altıncı gününde karşılıklı saldırılar sürerken, ABD ve İsrail'e ait savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırıları sonrası İran'ın Horramabad kentinde ağır yıkım meydana geldi.

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş altıncı gününde karşılıklı saldırılarla devam ederken İran'ın batısındaki Horramabad kentinde düzenlenen hava saldırılarının ardından büyük yıkım meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırı sonrası şehir merkezinin yoğun duman ve toz bulutu altında kaldığı, çok sayıda binanın hasar gördüğü ve sokakların molozlarla kaplandığı görülüyor.

CAN PAZARI ANBEAN KAMERADA

Videoda patlamanın ardından panik yaşayan sivillerin toz ve duman içindeki sokaklarda koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı dikkat çekiyor. Bazı kişilerin motosikletlerini enkazın arasından çıkararak bölgeden ayrılmaya çalıştığı görülürken, çevredeki binaların camlarının kırıldığı ve cephelerinde ciddi hasar oluştuğu görülüyor.

Görüntülerde ayrıca yaralanan bir kişinin çevrede bulunan siviller tarafından taşınarak güvenli bir noktaya götürüldüğü anlar yer alıyor. Bölgede arama ve yardım çalışmalarının sürdüğü, sivillerin ise saldırının ardından büyük panik yaşadığı görülüyor.

ŞEHİR FÜZELERİN HEDEFİ OLDU

İran'ın batısında yer alan Horramabad kenti, son günlerde ABD ve İsrail'in İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarının ardından yoğun bombardımana maruz kalan şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, savaşın altıncı gününde saldırıların hem askeri tesisleri hem de yerleşim bölgelerini etkilediğine dikkat çekiyor.

Uluslararası İlişkiler, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Korku filmi değil gerçek! Şehir bir anda cehenneme döndü - Son Dakika

Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD Bankası’ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Bir Savaş da Afrika’da patlamak üzere Etiyopya’dan Eritre’ye ültimatom Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom
ABD’den dikkat çeken uyarı: İran kamikaze İHA’ları büyük tehlike arz ediyor ABD'den dikkat çeken uyarı: İran kamikaze İHA'ları büyük tehlike arz ediyor

15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
15:35
Real Madrid’de kriz: Arda Güler’i sırtından bıçakladılar
Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar
15:19
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye’den ayrılabilirim
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 16:06:56. #.0.5#
SON DAKİKA: Korku filmi değil gerçek! Şehir bir anda cehenneme döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.