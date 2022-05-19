Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı - Son Dakika
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Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı

19.05.2022 16:39
Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı

Çarşamba günü NATO'ya katılmak için başvurusunu resmen sunan Finlandiya'nın Başbakanı Sanna Marin, mevcut sorunun Türkiye ile diyalog sonucunda çözülebileceğine inandığını ifade etti. Marin, Türkiye'nin itirazlarıyla ilgili olarak "Her sorun, tartışma ve iyi niyetle çözülür" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO üyesi olmak için başvuruda bulunan Finlandiya ve İsveç hakkında bugün yeni açıklamalarda bulundu. Daha önce iki ülkenin üyeliğine teröre destek verdikleri için karşı çıkacaklarını söyleyen Erdoğan, bir kez daha resti çekti.

"HAYIR OYU VERECEĞİZ"

''NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz'' diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Her şeyden önce NATO konusunu değerlendirmekte fayda görüyorum. NATO ile ilgili adımda malum bu İsveç, Finlandiya tüm bunlar bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar. Ve onlara yani PKK'ya YPG'ye bu denli ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar. Yürüyüşse yürüyüş, paçavralarını af edersiniz köprü üstlerine her yere asacaklar. Bunlar ülkemdeki terör kaynaklarını teşvik edip bunlara ciddi manada parasal destekler de verip bunlara silah desteği veren bu ülkelerle, kendilerine de söyledik. 'NATO bir güvenlik teşkilatıdır. Böyle bir güvenlik teşkilatının içerisinde biz terör örgütlerini olmasını kabullenemeyiz."

"SAKİN KALMAK VE GÖRÜŞME YAPMAK ÖNEMLİ"

Bu gelişmenin ardından İtalya'nın başkenti Roma'yı ziyaret eden ve İtalyan mevkidaşı Mario Draghi'yle görüşen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliğini teröre verdikleri destekten dolayı veto edeceğini açıklaması hakkında da konuşan Marin, "Bu alanda, Türkiye ve diğer ülkelerle olan görüşmelerde sakin kalmanın ve soruları yanıtlayarak yanlış anlamaları düzeltmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Her sorun ve tartışma, iyi niyetle çözülebilir" dedi.

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Sanna Marin

NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI

Marin, İsveç'in NATO üyeliği kabul edilirse topraklarında nükleer silahlar ya da kalıcı üs istemediğine ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Bu güncel bir tartışma değil, müzakerelerin bir parçası da değil. Bunlar ulusal düzeydeki kararlar. Biz istemezsek kimse bize nükleer silah ya da kalıcı üs için gelemeyecek. Bu konunun gündemde olmadığını düşünüyorum. Ben, Finlandiya'da NATO üssü ya da nükleer silah konuşlandırmak gibi bir çıkar dahi olduğunu düşünmüyorum." yorumunu yaptı.

Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
Finlandiya Başbakanı Marin'den Türkiye ile masaya oturmalıyız mesajı
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SON DAKİKA: Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı - Son Dakika
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