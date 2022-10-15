Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan taziye mektubu

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Bartın'daki maden faciası sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajını içeren taziye mektubu gönderdi.

Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel taziye mesajı paylaşarak " Türkiye'deki Bartın kömür madeninde yaşanan trajik can kaybının üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevdiklerini kaybeden ailelere ve bu acı anında bir araya gelen tüm topluma taziyelerimi sunuyorum. Hayatta kalanlara ve kurtarma görevlilerine en iyi dileklerimle" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly "Türkiye'nin Bartın şehrindeki madende meydana gelen patlama korkunç bir can kaybına ve çok sayıda yaralanmaya neden oldu. Benim ve Birleşik Krallıktakilerin düşünceleri, bu korkunç trajediden etkilenen herkesle birlikte. Türkiye, dünya sahnesinde güçlü bir ortak ve müttefik olmaya devam ediyor" mesajını paylaştı.Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles mesajında "Düzinelerce insanın yaşamını kaybettiği ve birçoklarının mahsur kaldığı Bartın'dan gelen haberler korkunç. AB, Türkiye halkına ve kurbanların ailelerine en içten taziyelerini ve dayanışmalarını iletir" dedi.