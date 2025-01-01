Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu - Son Dakika
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Dünya

Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu

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Afrika'daki üslerini bir bir kaybeden Fransa'ya yeni yılla birlikte kötü haberler peş peşe geldi. Fildişi Sahili, Çad ve Senagal'den yapılan açıklamalarda, ülkelerindeki Fransız askerlerinin tamamının kısa süre içinde sınır dışı edileceği belirtildi.

01.01.2025 20:08  Güncelleme: 20:31
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Fransa, Afrika ülkelerindeki askeri varlığını tamamen kaybetme noktasına geldi. Peş peşe yapılan açıklamalarda, Fransız askerlerinin kıtayı tamamen terk edeceği belirtildi.

FRANSIZ ASKERLERİ, FİLDİŞİ SAHİLİ'NDEN ÇEKİLİYOR

Associated Press'in haberine göre Fransa, Fildişi Sahili'ndeki askerlerini çekecek. Ülkenin başkanı Allassane Outtara yaptığı açıklamada, Fransız kuvvetlerinin Ocak 2025'te Fildişi Sahili'nden ayrılacağını belirtti. Şu anda Fildişi Sahili'nde 600 Fransız askeri bulunuyor.

"Fransız birliklerinin Fildişi Sahili'nden koordineli ve örgütlü bir şekilde çekilmesine karar verdik" diyen Ouattara, Fransız ordusu tarafından yönetilen Port-Bouët'teki piyade taburunun Fildişi Sahili güçlerine devredileceğini belirtti.

ÇAD'I DA OCAK SONUNA KADAR TERK EDECEKLER

Çad ile Fransa arasındaki işbirliği anlaşmasının sona ermesinin ardından Fransa'ya ait askeri birlikler, ülkeyi 31 Ocak 2025'e kadar terk edecek. Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, ülkesindeki Fransız askerlerine ilişkin açıklamada bulundu. Fransız askerlerinin 31 Ocak 2025'e kadar ülkeden tamamen çekileceğini duyuran İtno, "Dost ülkelerle ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Ülkemizin egemenliğine bağlı kalarak Çad'ın üstün çıkarlarını ön planda tuttuk" ifadelerini kullandı.

Çad hükümeti, 28 Kasım'da Fransa ile güvenlik ve savunma işbirliği anlaşmasının sona erdiğini duyurmuştu. Fransız askerlerinin bir kısmı 10 Aralık'ta Çad'dan çekilmeye başlamıştı.

SENEGAL CUMHURBAŞKANI DA MACRON'A KÖTÜ HABERİ VERDİ

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, ülkedeki tüm yabancı askeri varlığın bu yıl içinde sona ereceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Faye, yeni yıl dolayısıyla yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında, ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Senegal'in bağımsız bir ülke olduğuna işaret eden Faye, bağımsız bir ülkede hiçbir yabancı askerin olmaması gerektiğini dile getirdi.

Faye, "Silahlı Kuvvetler Bakanına, 2025'te ülkedeki tüm yabancı askeri varlığın sona erdirilmesine olanak verecek yeni bir doktrin hazırlaması talimatı verdim." dedi. Cumhurbaşkanı Faye, daha önce de ülkedeki Fransız askeri üssünün kapatılması gerektiğini söylemiş ancak bir tarih vermemişti. Senegal'de asker bulunduran tek yabancı unsur olan Fransa'nın ülkede daimi üssü ve yaklaşık 350 askeri bulunuyor.

Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu

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Son Dakika Dünya Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Vahit Demirci:
    sömürgecileri sonu geliyor az kaldı Avrupa’nın halini göreceğiz 56 4 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Dünya 5 ten büyük olduğunu elbet dünya anlayacak, yarın birgün bu soykırımlarin,yokluk, kıtlık,toprak ve su savaşlarının kendilerini saracaklarini öğrenecekler. 51 4 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    dinsizler ciksin 46 5 Yanıtla
  • Bayram :
    Ehhhh macron sen erdogana medyan ile saldirirsin haaaaa …. Tüm Erdogana saldiranlar hemde medyalari ile saldiranlarin hepsi gittu ama Erdogan halen ayakta buna avrupa amerika ve ülkemizde dahil.. gandi kemal simdi pirasa dograyip hamzr aciyordur evde 23 3 Yanıtla
  • Murat Zor:
    fransa chp nin iktidar olmasını tabiki ister. CHP lilere sorsan emperyalizmle savaşan onlar sözde. 17 7 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov:
    Afrika karışır aga 2 18 Yanıtla
  • Bayram :
    Erdogan afrika ziyaretleri yapinca cehapeli sigirlar Erdogan avrupdan kovuldugu anca afrikaya ziyarete gider diyenler mocron abinize teselli verin… kuyruk acilariniz ayni yerden nasil olsa :)) 8 2 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Allah akıl fikir versin ki hangi devlet sütten çıkmış ak kaşık ki Fransa hafife alınacak ülke değil çekilmesi zayıflığını göstermez hurafeciler sevinmesin 0 5 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    herkes çıkarır ama Türkiye ABD üstlerine bişey yapamaz sözde lozanda bitti millete gaz verdi gidecek edecem kendi gazimizi kullanacağiz diye bizim eşekler inandı halada mallar 0 1 Yanıtla
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