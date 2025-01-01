Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu

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Fransa, Afrika ülkelerindeki askeri varlığını tamamen kaybetme noktasına geldi. Peş peşe yapılan açıklamalarda, Fransız askerlerinin kıtayı tamamen terk edeceği belirtildi.

FRANSIZ ASKERLERİ, FİLDİŞİ SAHİLİ'NDEN ÇEKİLİYOR

Associated Press'in haberine göre Fransa, Fildişi Sahili'ndeki askerlerini çekecek. Ülkenin başkanı Allassane Outtara yaptığı açıklamada, Fransız kuvvetlerinin Ocak 2025'te Fildişi Sahili'nden ayrılacağını belirtti. Şu anda Fildişi Sahili'nde 600 Fransız askeri bulunuyor.

"Fransız birliklerinin Fildişi Sahili'nden koordineli ve örgütlü bir şekilde çekilmesine karar verdik" diyen Ouattara, Fransız ordusu tarafından yönetilen Port-Bouët'teki piyade taburunun Fildişi Sahili güçlerine devredileceğini belirtti.

ÇAD'I DA OCAK SONUNA KADAR TERK EDECEKLER

Çad ile Fransa arasındaki işbirliği anlaşmasının sona ermesinin ardından Fransa'ya ait askeri birlikler, ülkeyi 31 Ocak 2025'e kadar terk edecek. Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, ülkesindeki Fransız askerlerine ilişkin açıklamada bulundu. Fransız askerlerinin 31 Ocak 2025'e kadar ülkeden tamamen çekileceğini duyuran İtno, "Dost ülkelerle ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Ülkemizin egemenliğine bağlı kalarak Çad'ın üstün çıkarlarını ön planda tuttuk" ifadelerini kullandı.

Çad hükümeti, 28 Kasım'da Fransa ile güvenlik ve savunma işbirliği anlaşmasının sona erdiğini duyurmuştu. Fransız askerlerinin bir kısmı 10 Aralık'ta Çad'dan çekilmeye başlamıştı.

SENEGAL CUMHURBAŞKANI DA MACRON'A KÖTÜ HABERİ VERDİ

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, ülkedeki tüm yabancı askeri varlığın bu yıl içinde sona ereceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Faye, yeni yıl dolayısıyla yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında, ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Senegal'in bağımsız bir ülke olduğuna işaret eden Faye, bağımsız bir ülkede hiçbir yabancı askerin olmaması gerektiğini dile getirdi.

Faye, "Silahlı Kuvvetler Bakanına, 2025'te ülkedeki tüm yabancı askeri varlığın sona erdirilmesine olanak verecek yeni bir doktrin hazırlaması talimatı verdim." dedi. Cumhurbaşkanı Faye, daha önce de ülkedeki Fransız askeri üssünün kapatılması gerektiğini söylemiş ancak bir tarih vermemişti. Senegal'de asker bulunduran tek yabancı unsur olan Fransa'nın ülkede daimi üssü ve yaklaşık 350 askeri bulunuyor.