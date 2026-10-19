Fransa Başbakanı Lecornu, şiddet olayları sonrası kabineyi kriz toplantısına çağırdı - Son Dakika
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Fransa Başbakanı Lecornu, şiddet olayları sonrası kabineyi kriz toplantısına çağırdı

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Fransa Başbakanı Lecornu, şiddet olayları sonrası kabineyi kriz toplantısına çağırdı
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Fransa Başbakanı Lecornu, hafta sonu yaşanan şiddet ve yağma olayları için Pazartesi günü kabineyi kriz toplantısında topluyor. Yaklaşık 1500 işyerinin yağmalandığı veya tahrip edildiği tahmin edilirken, Cumartesi yaklaşık bin polis yaralandı; yedisinin durumu ağır.

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, hafta sonu ülke genelinde yaşanan şiddet ve yağma olaylarını değerlendirmek üzere Pazartesi günü kabineyi kriz toplantısında bir araya getiriyor. Hafta sonu yaşananlar, modern Fransa tarihinde kamu düzeninin en ciddi biçimde bozulduğu olaylar arasında yer aldı. Cumartesi günü yarım milyondan fazla kişi, artan hayat pahalılığını ve nitelikli devlet eğitimi de dahil olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimin giderek zorlaşmasını protesto etti. Göstericilerin büyük çoğunluğu barışçıldı. Ancak siyah giysili, maskeli eylemciler ve kamu malına zarar veren grupların ortaya çıkmasıyla protestolar şiddete dönüştü.Yaklaşık 1500 işyerinin yağmalandığı ve tahrip edildiği tahmin ediliyor. Çevik kuvvet polisi kalabalıklara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Fransa İçişleri Bakanlığı, Cumartesi günü yaklaşık bin polisin yaralandığını, bunlardan yedisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gerginliği yatıştırmak için ülkenin bazı bölgelerinde geçici sokağa çıkma yasağı ilan edebileceği, hatta olağanüstü hal uygulamasına geçebileceği söylentileri dolaşıyordu. Ancak Macron, Pazar günü televizyondan ulusa seslenerek ulusal birlik çağrısı yaptı ve halka, şiddet olaylarının sorumlularının cezalandırılacağı konusunda güvence vermeye çalıştı.Macron'un konuşması, somut ayrıntılar içermediği gerekçesiyle sosyal medyada ve siyasi rakipleri tarafından sert biçimde eleştirildi.Şimdi, etrafa zarar verenlerden ve şiddet olaylarına karışanlardan nasıl hesap sorulacak?Özellikle de birkaç hafta sonra yeni kitlesel gösteriler düzenleneceği açıklanmışken, Fransa'nın kentleri ve kasabaları nasıl daha iyi korunacak?Tahrip edilen işyerlerinin zararları tam olarak nasıl karşılanacak?Eğitim konusunda öğrenci ve öğretmen örgütleriyle ne zaman diyalog kurulacak?

CGT sendikasının Genel Sekreteri Sophie Binet, Pazar günü Macron'u öğrencilerin kaygılarına, hayat pahalılığı krizine ve Fransa'da kamu hizmetlerinin giderek düşen kalitesine değinmemekle suçladı.Macron, bu sorumluluğu görünüşe göre Başbakan Lecornu'ya devretti. Ancak Fransa'da pek çok kişi, Lecornu ve içişleri bakanını, Cumartesi günü yapılacağı önceden bilinen çok sayıdaki gösteriye son derece hazırlıksız yakalanmakla ve yeterli polis görevlendirmemekle suçluyor.Fransa Parlamentosu'nun alt kanadı Ulusal Meclis'in Başkanı Yaël Braun-Pivet, hafta sonu tam olarak neler yaşandığını ve nedenlerini araştırmak üzere bir soruşturma başlatılmasını istediğini söylüyor.Pazar gecesi, Fransa'nın başkentinde camları kırılmış bir sıra dükkanın yanındaki duvara kırmızı boyayla yazılmış şu ifadeyi okudum: "Işıklar Şehri'nde işler karanlık." "Işıklar Şehri", Paris için kullanılan bir lakap.

Macron, Fransa'da yaygın biçimde, görev süresinin sonuna yaklaşırken siyasi etkisini yitirmiş bir cumhurbaşkanı olarak görülüyor. Altı ay sonra yapılması planlanan seçimde onun yerini almak için kıyasıya bir yarış sürüyor. Göç karşıtı milliyetçi sağın cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen de kapitalizm karşıtı solun adayı Jean-Luc Mélenchon da öne çıkmak için yarışıyor.Bu durum, Fransa'da hem siyasette hem de sokaklarda mevcut gerginliği daha da artırıyor.Parlamento, birbiriyle rekabet eden üç siyasi blok arasında derin biçimde bölünmüş ve işleyemez hale gelmiş durumda.Bir de Fransa'nın mali sorunları var. Yatırımcılar, hızla büyüyen kamu borcunu kontrol altına alması için ülkeye yoğun baskı yapıyor. Ancak hükümet, kamu hizmetlerinde veya sosyal yardımlarda kesintiye gitmesi halinde daha fazla öfkeli insanın sokaklara dökülmesinden kaygılanıyor."Şimdi ne olacak, bundan sonra ne olacak, ülkemiz işlemez hale mi geldi?" sorularını sık sık duyuyorsunuz.Cumartesi günü yaşananlar, Fransa genelinde insanları sarstı ve kaygılandırdı. Göz yaşartıcı gazla kaplanan kentlerin, görünüşe göre hiçbir engelle karşılaşmadan hareket eden yağmacıların ve yanan kamu binalarının görüntüleri ülkeyi endişeye sürükledi.

Sokakta konuştuğum pek çok kişi, kendileri gelecek kaygısı yaşarken önde gelen siyasetçilerin bütün enerjilerini birbirlerini suçlamaya ve yaşanan istikrarsızlığın sorumluluğunu birbirlerine yüklemeye harcamasından duydukları rahatsızlığı dile getiriyor.Öğretmen ve üç çocuk babası Edouard bana, "Biz güvenliğimizden endişe ederken onlar bu durumu cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde siyasi çekişmelerine malzeme yapıyor" dedi.Macron ve başbakanı, Cumartesi günkü şiddet ve kaostan radikal aşırı sol grupları ve suç işleyen kişileri sorumlu tuttu. Radikal solun lideri Jean-Luc Mélenchon, hükümeti "beceriksizlikle" suçladı. Kamu düzeni ve güvenlik konusunda güçlü bir duruş sergilediği izlenimini vermek isteyen milliyetçi sağın lideri Marine Le Pen ise Fransız bayrağının önünde oturarak, bir cumhurbaşkanı edasıyla konuştuğu bir video yayımladı. Le Pen, "gücü tükenmiş, bitkin ve yönünü kaybetmiş Macron yönetimini" suçladı.Fransız yetkililer, önümüzdeki iki hafta boyunca bir nebze olsun soluklanabilmeyi umuyor. Öğrencilerin ara tatili Pazartesi günü başlıyor.Ancak çeşitli sendikalar ile Macron'un cumhurbaşkanlığındaki ilk döneminde, 2018'de başlayıp bir yılı aşkın süre devam eden gösteriler düzenleyen, farklı kesimleri bir araya getiren "sarı yelekliler" hareketi, 5 Kasım'da büyük protestolar düzenleyeceklerini açıkladı.Fransa nefesini tutmuş bekliyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC
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