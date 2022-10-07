Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ermenistan ile Azerbaycan, birbirlerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıdılar

Avrupa Siyasi Birliği toplantısı dün Çekya'nın başkenti Prag'da toplandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB Komisyonu Başkanı Charles Michel, Ermenistan Cumhurbaşkanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile dörtlü bir görüşme gerçekleştirdi.

''BİRBİRLERİNİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ TANIDILAR''

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan ve Azerbaycan, birbirlerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıdıkları Birleşmiş Milletler Şartı ve Alma Ata 1991 Deklarasyonuna bağlılıklarını teyit ettiler'' dedi.

''İŞBİRLİĞİ YAPACAKLAR''

Macron konuşmasının devamında, ''Ermenistan ve Azerbaycan, sınır boyunca işbirliği yapmayı ve AB sivil misyonunun kurulmasını kolaylaştırmayı kabul eder. Misyonun amacı güven tesis etmek ve raporları aracılığıyla sınır komisyonlarına katkıda bulunmaktır" ifadelerini kullandı.

1991 ALMA ATA DEKLARASYONU

1991 Alma Ata Bildirgesi, üye cumhuriyetlerin birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı gösterecekleri ve mevcut cumhuriyet sınırlarının değişmeyeceği, cumhuriyetlerin egemenliği ilkesinin korunacağı ve birbirleriyle eşit statüye sahip olacakları, topluluğun barış, özgürlük ve insan haklarına saygılı olacağı teyit ediyor.