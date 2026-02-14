Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü
14.02.2026 08:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Münih'te SDG elebaşı Mazlum Abdi ve SDG'li İlham Ahmed ile görüştü. SDG, Fransa'nın özellikle ateşkesin korunması ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü diplomatik girişimler nedeniyle Macron'a teşekkür etti. Macron ise Fransa'danın çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Münih'te SDG elebaşı Mazlum Abdi ve SDG'li İlham Ahmed ile görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklamayı SDG yaptı.

SDG'nin açıklamasına göre heyet, Fransa'nın özellikle ateşkesin korunması ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü diplomatik girişimler nedeniyle Macron'a teşekkür etti. Açıklamada, Paris yönetiminin sürece verdiği desteğin önemine dikkat çekildi.

29 OCAK ANLAŞMASININ UYGULANMASI GÜNDEMDEYDİ

Tarafların görüşmede, SDG ile Suriye hükümeti arasında 29 Ocak'ta varılan anlaşmanın maddelerinin hayata geçirilmesi konusunu ele aldığı belirtildi. SDG, anlaşmanın uygulanabilmesi için uluslararası desteğin sürmesinin kritik olduğunu vurguladı. Açıklamada, söz konusu sürecin tamamlanmasının kurumların entegrasyonuna ve Suriye genelinde istikrarın tesisine katkı sağlayacağı ifade edildi.

MACRON'DAN "DESTEK SÜRECEK" MESAJI

SDG, Macron'un Fransa'nın bu çerçevedeki çabalarını sürdüreceğini teyit ettiğini aktardı. Açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı, Demokratik Suriye Güçleri'nin terörle mücadeledeki ve bölge güvenliğini korumadaki etkin rolünü takdirle karşıladı ve ülkesinin onlarla temel bir ortak olarak kalacağını vurguladı" denildi.

Bu görüşme, üst düzey SDG ve Suriye hükümeti heyetinin Münih'te dünya heyetleriyle bir dizi görüşmeye başladığı bir dönemde gerçekleşti.

Uluslararası İlişkiler, Emmanuel Macron, Politika, Fransa, Münih, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    General Mazlum 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar “Oğlumu engelleyemiyorum“ diye aramış Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar! "Oğlumu engelleyemiyorum" diye aramış
Hadise albüm fotoğrafı için sosyal medyada oylama başlattı Hadise albüm fotoğrafı için sosyal medyada oylama başlattı
Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı Görüntüler olay oldu Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı! Görüntüler olay oldu
Tepki yağıyor Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar Tepki yağıyor! Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar

08:11
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest etti: Dersine çalışmış
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
07:46
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
07:26
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
01:04
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı
Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
00:37
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
23:52
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz’ün adı da çıktı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 09:25:46. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.