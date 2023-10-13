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Fransa'da bir lisede gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir öğretmen öldürüldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Fransa'da bir lisede gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir öğretmen öldürüldü, 2 kişi ağır yaralandı

Son Güncelleme: 13.10.2023 14:05

Fransa'nın kuzeyindeki Arras kentinde bulunan bir lisede meydana gelen bıçaklı saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Polis, saldırganı ve saldırıya yardım ettiği düşünülen erkek kardeşini gözaltına aldı. Saldırganın lisenin eski bir öğrencisi olduğu belirtildi.

Fransa'nın kuzeyinde bir lisede gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir öğretmen öldürüldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre bir kişi, ülkenin kuzeyindeki Arras kentinin merkezinde bir liseye girerek bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Polis şüpheliyi ve erkek kardeşini gözaltına aldı.

Şüphelinin 20'li yaşlarda ve söz konusu lisenin eski bir öğrencisi olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Fransa, Eğitim, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da bir lisede gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir öğretmen öldürüldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da bir lisede gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir öğretmen öldürüldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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