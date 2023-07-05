Fransa'da Gösterilerde Binlerce Bina ve Okul Kundaklandı - Son Dakika
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Fransa'da Gösterilerde Binlerce Bina ve Okul Kundaklandı

05.07.2023 20:22

Fransa'da gösterilerin ilk gününden bu yana, kolluk kuvvetlerine ait 273 binanın ve 105 belediye binasının kundaklandığı aktaran İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 168 okul ile 17 siyasi yöneticiye yönelik saldırı düzenlendiğini kaydetti. Darmanin, kamusal alanda ise 23 bin 878 noktanın kundaklandığı bilgisini paylaştı. Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da gösteriler kapsamında Paris civarında birçok kentte yerel saat 18.00'den 06.00'ya kadar polise dron kullanma izni verildiği duyuruldu. Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Fransa'da gösterilerin ilk gününden bu yana, kolluk kuvvetlerine ait 273 binanın ve 105 belediye binasının kundaklandığını aktaran İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 168 okul ile 17 siyasi yöneticiye yönelik saldırı düzenlendiğini kaydetti. Darmanin, kamusal alanda ise 23 bin 878 noktanın kundaklandığı bilgisini paylaştı.

PARİS EMNİYETİNDEN KRİTİK 'DRON' KARARI

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da gösteriler kapsamında Paris civarında birçok kentte yerel saat 18.00'den 06.00'ya kadar polise dron kullanma izni verildiği duyuruldu.

FRANSA'DAKİ ŞİDDETLİPROTESTOLAR

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: AA
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