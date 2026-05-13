Fransa\'da Kruvaziyer Gemisinde Norovirüs Şüphesi

Fransa'nın Bordeaux kentinde demirleyen bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi nedeniyle bir yolcunun yaşamını yitirmesinin ardından bin 700'den fazla kişi gemide karantinaya alındı.

Sağlık yetkilileri, 90 yaşındaki bir yolcunun hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 50 kişinin norovirüs belirtileri gösterdiğini açıkladı. Geminin karantina sürecinin ne zaman sona ereceğine dair resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

Uzmanlar, kruvaziyerlerde görülen hastalıkların çoğunlukla birbirinden farklı risk düzeylerine sahip olduğunu belirterek, özellikle norovirüs ve hantavirüs vakalarının son dönemde dikkat çektiğini aktardı.