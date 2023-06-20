Fransa'da Mülteci Saldırısı: Yaşlı Kadın ve Torunu Saldırıdan Kurtuldu

Fransa'nın Bordeaux şehrinde yaşlı kadın ve torunu, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen mültecinin saldırısına uğradı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde saldırganın, yaşlı kadını gasp ettikten sonra çocuğu kaçırmaya çalıştığı görülüyor. Ancak kadının bağırması üzerine saldırgan paniğe kapılarak çocuğu götüremeden kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler Bordeaux eski Belediye Başkanı Nicolas Florian tarafından paylaşıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölge valiliği, 1993 doğumlu, 30 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

GÖÇMEN KARŞITLARI TEPKİLİ

Aşırı sağcı lider Eric Zemmour ve göçmen karşıtları, saldırganın Afrikalı olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ancak Fransa basınına konuşan polis kaynakları saldırganın Bordeaux doğumlu Fransız vatandaşı olduğunu açıkladı. Polis kaynağı, 20'yi aşkın suçu olan saldırganın polis tarafından defalarca kez gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.