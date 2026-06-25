Fransa'da Orman Yangını Riski Artıyor - Son Dakika
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Fransa'da Orman Yangını Riski Artıyor

Fransa\'da Orman Yangını Riski Artıyor
25.06.2026 11:08
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Fransa'da 48 vilayette orman yangını riski nedeniyle alarm turuncuya yükseltildi; sıcaklık rekorları kırıldı.

FRANSA, -FRANSA'da 48 vilayette orman yangını riski nedeniyle alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran ve dün ülkede en sıcak günler olarak kayıtlara geçti. Sıcaklıklar dün başkent Paris'te 40,3, Bordeaux kentinde 41,8 ve Cazaux kentinde ise 43,6 dereceye kadar yükseldi.

Ülke genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle bugün 72 vilayette kırmızı alarm verildi. Ayrıca, Fransa'da 48 vilayette orman yangını riski nedeniyle alarm seviyesi turuncuya, Haute-Garonne ve Deux-Sevres vilayetlerinde ise kırmızıya yükseltildi. Ülke genelinde sıcak havaların etkili olduğu 18 Haziran'dan itibaren 48 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Fransa'da Orman Yangını Riski Artıyor - Son Dakika

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