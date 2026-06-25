CHP’de yaşanan "mutlak butlan" kararı sonrası siyaset arenasının gözü bugün TBMM’de düzenlenen cenaze törenine çevrildi. 23 Haziran’da 75 yaşında hayatını kaybeden 22. dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için Meclis’te tören düzenlendi. Tören, mutlak butlan süreci sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in ilk yüz yüze temasına sahne olurken; Kılıçdaroğlu’nun Ali Mahir Başarır’a yönelik tavrı törene damga vurdu.
Orhan Sür için Meclis çatısı altında gerçekleştirilen cenaze töreni, siyaset dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce katıldı.
Parti içinde yaşanan liderlik krizinin ve mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, ilk kez bu törende yüz yüze gelerek tokalaştı. İki liderin mesafeli ama protokol gereği gerçekleştirdiği bu temas kameralar tarafından anbean kaydedildi.
Törendeki asıl büyük kriz ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun taziye ve selamlama sırasında yaşandı. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile tokalaşırken, hemen yanında bulunan ve daha önce kendisi için "Affetmeyeceğim tek isim" ifadesini kullandığı CHP’li Ali Mahir Başarır’ı es geçti.
Son Dakika › Güncel › Özel'in elini sıkan Kılıçdaroğlu, 'Affetmem' dediği ismi es geçti - Son Dakika
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