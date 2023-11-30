Fransa\'da polis okulunda skandal eğitim görüntüleri

Fransa'nın Seine-Maritime bölgesindeki polis okulunda "boğulma tatbikatı" adı altında verilen eğitimde, öğrencilerin kafasına tişört geçirilerek Fransa milli marşını söylemeye zorlandığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Le Parisien'in haberine göre olay, Seine-Maritime bölgesindeki Oissel Polis Okulunda yaşandı.

Müdahale güvenliği eğitmeni tarafından "boğulma tatbikatı" ismiyle verilen eğitimde, polis okulu öğrencilerinin kafalarına siyah tişört geçirilerek başlarından aşağı su boşaltıldığı görüldü.

Videoda, eğitmenin, nefes almakta zorlandığı görülen gençlere "Savaşçı mı olmak istiyorsun, o zaman bana bir savaşçı olduğunu göster." dediği ve onlardan Fransa milli marşı La Marseillaise'i okumasını istediği anlar yer aldı.

Fransız Ulusal Polis Teşkilatının X sosyal medya hesabından, görüntülere ilişkin yapılan açıklamada, "eğitmenin inisiyatifiyle" uygulanan metot ve davranışlar "kabul edilemez" olarak nitelendi.

Konuya ilişkin soruşturma açılırken, eğitmenin açığa alındığı bildirildi.