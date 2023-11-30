 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fransa'da polis okulunda skandal eğitim görüntüleri - Son Dakika

Fransa'da polis okulunda skandal eğitim görüntüleri

Fransa'nın Seine-Maritime bölgesindeki polis okulunda verilen 'boğulma tatbikatı' adlı eğitimde öğrencilerin kafasına tişört geçirilerek Fransa milli marşını söylemeye zorlandığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Fransa\'da polis okulunda skandal eğitim görüntüleri
30.11.2023 - 15:53,
Abone Ol

Fransa'nın Seine-Maritime bölgesindeki polis okulunda "boğulma tatbikatı" adı altında verilen eğitimde, öğrencilerin kafasına tişört geçirilerek Fransa milli marşını söylemeye zorlandığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Le Parisien'in haberine göre olay, Seine-Maritime bölgesindeki Oissel Polis Okulunda yaşandı.

Müdahale güvenliği eğitmeni tarafından "boğulma tatbikatı" ismiyle verilen eğitimde, polis okulu öğrencilerinin kafalarına siyah tişört geçirilerek başlarından aşağı su boşaltıldığı görüldü.

Videoda, eğitmenin, nefes almakta zorlandığı görülen gençlere "Savaşçı mı olmak istiyorsun, o zaman bana bir savaşçı olduğunu göster." dediği ve onlardan Fransa milli marşı La Marseillaise'i okumasını istediği anlar yer aldı.

Fransız Ulusal Polis Teşkilatının X sosyal medya hesabından, görüntülere ilişkin yapılan açıklamada, "eğitmenin inisiyatifiyle" uygulanan metot ve davranışlar "kabul edilemez" olarak nitelendi.

Konuya ilişkin soruşturma açılırken, eğitmenin açığa alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

Le Parisien, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da polis okulunda skandal eğitim görüntüleri - Son Dakika


16:26
Melisa Döngel ''Arkadaşım sevgilisiyle birlikte olabilirim'' dedi, yer yerinden oynadı Melisa Döngel ''Arkadaşım sevgilisiyle birlikte olabilirim'' dedi, yer yerinden oynadı
16:22
Bodrum'da öldürülen Rus anne ve kızı için yardım kampanyası başlatıldı Bodrum'da öldürülen Rus anne ve kızı için yardım kampanyası başlatıldı
16:12
Manchester United maçında sunduğu resitalin karşılığını aldı! Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımında Manchester United maçında sunduğu resitalin karşılığını aldı! Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımında
15:59
Putin'den Rus halkına çağrı: 7-8 çocuk yapın Putin'den Rus halkına çağrı: 7-8 çocuk yapın
15:58
Aylardır başı ağrıyan adamın beyninde iki yemek çubuğu bulundu Aylardır başı ağrıyan adamın beyninde iki yemek çubuğu bulundu
15:52
Kızıl Goncalar fragmandaki ''Ahilik'' diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi Kızıl Goncalar fragmandaki ''Ahilik'' diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi
15:18
Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi Altay Bayındır! İlk teklif yolda Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi Altay Bayındır! İlk teklif yolda
15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona uyumaya gelen partilileri tek sözüyle ayağa kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona uyumaya gelen partilileri tek sözüyle ayağa kaldırdı

Son Dakika
16:26 Melisa Döngel ''Arkadaşım sevgilisiyle birlikte olabilirim'' dedi, yer yerinden oynadı
16:22 Bodrum'da öldürülen Rus anne ve kızı için yardım kampanyası başlatıldı
16:12 Manchester United maçında sunduğu resitalin karşılığını aldı! Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımında
15:59 Putin'den Rus halkına çağrı: 7-8 çocuk yapın
15:58 Aylardır başı ağrıyan adamın beyninde iki yemek çubuğu bulundu
15:52 Kızıl Goncalar fragmandaki ''Ahilik'' diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi
15:18 Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi Altay Bayındır! İlk teklif yolda
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona uyumaya gelen partilileri tek sözüyle ayağa kaldırdı
15:01 70 yaşındaki kadın tüp bebek tedavisiyle ikiz çocuk sahibi oldu
15:00 İmamoğlu'nu topa tutan Erdoğan, İstanbul halkından mart ayına kadar süre istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2023 16:51:19. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da polis okulunda skandal eğitim görüntüleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement