Fransa'da Şiddet Olayları Devam Ediyor: Marsilya'da Silah Mağazası Yağmalandı - Son Dakika
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Fransa'da Şiddet Olayları Devam Ediyor: Marsilya'da Silah Mağazası Yağmalandı

01.07.2023 11:37

Fransa'nın Marsilya kentinde yaşanan şiddet olaylarında bir silah mağazası yağmalanarak av tüfekleri çalındı. Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan'ın talebi üzerine kente takviye polis gönderildi. Ülke genelinde gece boyu çıkan olaylarda 994 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın Marsilya kentinde yaşanan şiddet olaylarında bir silah mağazası yağmalanarak av tüfekleri çalındı. Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan'ın talebi üzerine kente takviye polis gönderildi. Ülke genelinde gece boyu çıkan olaylarda 994 kişi gözaltına alındı.

TANSİYON BİR TÜRLÜ DÜŞMÜYOR

Fransa'nın başkenti Paris'in Nanterre banliyösünde 17 yaşındaki Afrika kökenli gencin polis kurşunuyla ölümünün ardından başlayan şiddet olayları hız kesmeden devam ediyor. Ülke genelinde 45 bin polisin görevlendirilmesine rağmen gösterilerin 4. gecesinde de tansiyon düşmedi.

SİLAH MAĞAZASI YAĞMALANDI

Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya, Toulouse, Strasbourg ve diğer kentlerde sokaklara dökülen göstericiler kurdukları bariyerleri, araçları, binaları ateşe verdi, mağazaları yağmaladı. Marsilya'da silah mağazasını yağmalayanlar, av tüfeklerini çaldı. Ancak mermilerin alınmadığı öğrenildi.

SOKAKLAR YANGIN YERİNE DÖNDÜ

Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan'ın talebi üzerine kente takviye polis gönderildi. Marsilya sokaklarını yangın yerine çeviren göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesine de havai fişeklerle karşılık verdi. Val-d'Oise'de ise göstericiler Persan belediye binasını ateşe verdi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şiddet olayları nedeniyle 88'i Marsilya'da olmak üzere ülke genelinde 994 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İşte ülkeden gelen görüntüler;

Kaynak: İHA
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Son Dakika Dünya Fransa'da Şiddet Olayları Devam Ediyor: Marsilya'da Silah Mağazası Yağmalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da Şiddet Olayları Devam Ediyor: Marsilya'da Silah Mağazası Yağmalandı - Son Dakika
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