Fransa'nın güneybatısındaki ormanlar alevlere teslim oldu! Binlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Fransa'nın güneybatısındaki ormanlar alevlere teslim oldu! Binlerce kişi tahliye edildi

10.08.2022 15:58

Fransa'nın en büyük yangınlarından birinin yaşandığı Gironde bölgesinde en az 6 bin hektarlık alan büyük zarar gördü. 16 ev yanarken 6 bin kişi de bölgeden uzaklaştırıldı.

Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Fransa, son iki ayda kıtada birden fazla orman yangınına yol açan sıcak hava dalgaları ve kuraklıkla mücadele ediyor. Ülkenin güneyinde geçtiğimiz ay ülke tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele edildiği Gironde bölgesinden yeniden alevler yükseldi.

"16 EV YANDI, 6 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Gironde Valiliğinden yapılan açıklamada, orman yangını nedeniyle 500 itfaiyecinin seferber edildiği bildirildi. Hostens komünündeki şiddetli yangının komşu bölge Landes'e de sıçradığı belirtildi. Hostens, Saint-Magne ve Belin-Beliet'te 6 bin kişinin tahliye edildiği ifade edilen açıklamada, "Yangın, Belin-Beliet kasabasının çeşitli bölgelerinde 16 evi yok etti, herhangi bir yaralanma söz konusu değil" denildi.

Fransa'nın güneybatısında çıkan orman yangınında 6 bin hektar alan kül oldu

6 BİN HEKTAR ALAN KÜL OLDU

Yangında şu ana kadar 6 bin hektar alanın kül olduğu aktarılırken, Gironde'dedeki yeni yangının Landiras'ta Temmuz ayında çıkan ve kontrol altına alınamadığı belirtilen yangından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Gironde'de Temmuz ayında iki farklı noktada çıkan orman yangınlarında 20 bin hektardan fazla alan kül olurken, yaklaşık 40 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Fransa'nın güneybatısında çıkan orman yangınında 6 bin hektar alan kül oldu

1 YIL İÇİNDE 50 BİN HEKTAR ALAN YANDI

Fransa'da bu yıl 50 bin hektardan fazla alan yandı. Lozere'nin güneybatısında iki gün önce çıkan yangın, Aveyron'a yayıldı. Yangında en az 700 hektar alan kül olurken, 3 binden fazla kişi tahliye edildi. Drum'da ise Cuma akşamı çıkan orman yangını ilerlemeye devam ediyor. Alevler 220 hektarlık alanı küle çevirdi, 3 itfaiyeciyi yaraladı. Pazartesi akşamı başlayan başka bir yangında ise Charente'nin güneyindeki 150 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne göre 2022 yılının başından bu yana Fransa'da 50 bin hektardan fazla alan, orman yangınlarından etkilendi.

Fransa'nın güneybatısında çıkan orman yangınında 6 bin hektar alan kül oldu
Fransa'nın güneybatısında çıkan orman yangınında 6 bin hektar alan kül oldu
Fransa'nın güneybatısında çıkan orman yangınında 6 bin hektar alan kül oldu
YORUMLAR
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Fransa'da binlerce hektarlık yeşil alanın yandığı Gironde'de yeni bir yangın başladı Fransa'da binlerce hektarlık yeşil alanın yandığı Gironde'de yeni bir yangın başladı Tedavi için 3 ülke gezen Kongolu hasta şifayı Türkiye'de buldu Tedavi için 3 ülke gezen Kongolu hasta şifayı Türkiye'de buldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Fransa'nın güneybatısındaki ormanlar alevlere teslim oldu! Binlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'nın güneybatısındaki ormanlar alevlere teslim oldu! Binlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika
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