Fransa\'daki Renoir Müzesi\'nden 4 tablo çalan hırsızlar, kaçarken 2 eseri bahçede bıraktı

(ANKARA) - Fransa'nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer kentinde bulunan Renoir Müzesi'ne giren iki kişi, Fransız ressam Pierre-Auguste Renoir'a ait toplam değeri yaklaşık 9 milyon avro olan dört tabloyu çaldı. Polis sirenlerinin duyulmasının ardından kaçan şüpheliler, çaldıkları eserlerden ikisini müzenin bahçesinde bıraktı.

Fransa'nın güneyindeki Renoir Müzesi'ne giren iki kişi, toplam değeri yaklaşık 9 milyon avro olan dört tabloyu çaldı. Olay, Fransa'nın güneyindeki Fransız Rivierası'nda yer alan ve Renoir'ın hayatının son yıllarını geçirdiği arazide kurulu müzede meydana geldi.

Fransız yerel basınına göre, iki şüpheli müzenin çevresindeki tel örgüyü keserek araziye girdi. Müzenin güvenlik kameralarına yakalanan şüpheliler, Renoir'a ait dört tabloyu alarak kaçmaya başladı. Hırsızların, soygunun zamanlamasını güvenlik görevlilerinin vardiya değişimine göre planladığı belirtildi.

Cagnes-sur-Mer Belediye Başkanı Bryan Masson, müzenin alarmının yerel saatle 05.48'de devreye girdiğini, belediye polisinin yalnızca beş dakika sonra olay yerine ulaştığını aktardı. Masson, müzenin alarmı ile yaklaşan polis araçlarının sirenlerini duyan şüphelilerin paniğe kapılarak bahçeden koşarak kaçtığını söyledi. Şüphelilerin bu sırada çaldıkları dört tablodan ikisini müze bahçesinde bıraktıkları belirlendi.

Hırsızların yanlarında götürdükleri eserlerin Portrait of Madame Colonna Romano (1910) ve Jeune femme au puits (1886); müze bahçesine bıraktıkları tabloların ise Coco Lisant (1905) ve Portrait of Madame Pichon (1895) olduğu bildirildi.

Polis, müzenin çevresini güvenlik şeridiyle kapatırken belediye ve ulusal polis ekiplerinin iki şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Soygun, Paris'teki Louvre Müzesi'nde geçen yıl meydana gelen ve 88 milyon avro değerindeki mücevherlerin çalındığı büyük soygunun ardından Fransa'da müze güvenliğine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Louvre soygununda çalınan sekiz değerli mücevherin halen bulunamadığı belirtiliyor.