Fransa Eğitim Bakanı, 5 Ekim'de 400-500 lisede derslere ara verileceğini açıkladı - Son Dakika
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Fransa Eğitim Bakanı, 5 Ekim'de 400-500 lisede derslere ara verileceğini açıkladı

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Fransa Eğitim Bakanı, 5 Ekim\'de 400-500 lisede derslere ara verileceğini açıkladı
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Fransa Eğitim Bakanı Édouard Geffray, güvenlik koşulları nedeniyle 5 Ekim'de ülke genelinde 400-500 lisede derslere kısmen ya da tamamen ara verileceğini açıkladı. Protestolar başlayalı 24 okul yakıldı ya da tahrip edildi, 78 eğitim çalışanı yaralandı.

Fransa Eğitim Bakanı, son günlerde çevik kuvvet polisi ile öğrenci protestocular arasında yaşanan çatışmaların ardından 5 Ekim Pazartesi günü ülke genelinde 500 civarında okulun kısmen ya da tamamen kapatılacağını açıkladı.Eğitim Bakanı Édouard Geffray, pazar günü yaptığı açıklamada, güvenlik koşulları sağlanamadığı için 400 ila 500 lisede derslere "tamamen ya da kısmen ara verileceğini" söyledi.Geffray ayrıca protestoların başlamasından bu yana 24 okulun "yakıldığını ya da tahrip edildiğini" belirtti.Binlerce öğrenci, eğitim koşullarını protesto etmek için gösteriler düzenliyor. Geçen hafta başlayan protestolar, Paris'ten Montpellier, Nantes ve Marsilya gibi diğer kentlere yayıldı.Lise öğrencileri ve gösterilere katılan diğer kişiler; öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar ve bakımsız okul binalarına tepki gösteriyor.Fransa Adalet Bakanı Gérald Darmanin, cuma günü yaptığı açıklamada, ülkedeki 3 bin 700 okuldan 735'inin şiddet olaylarının yaşandığı protestolardan "bir şekilde" etkilendiğini söyledi.Eğitim Bakanı, pazartesi günü etkilenebilecek okul sayısının cuma günkü rakama yakın olabileceği uyarısında bulundu. Ancak derslere "kısmen ve aşamalı olarak dönüleceğini" de belirtti.Geffray, "Özellikle aşırı soldan bazı aktivistler, lise öğrencilerinin hareketine sızdı, hareketi öğrencilerin elinden aldı ve aşırı şiddete başvurdu" iddiasında bulundu."Bu durum açıkça hem çalışanlarımız hem de öğrencilerimiz için risk oluşturuyor" dedi.Geffray, eğitim alanında çalışan 78 kişinin yaralandığını da söyledi ve bunu "daha önce hiç görmediğimiz bir durum" olarak nitelendirdi.Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez'e göre cuma günü bin 747 kişi gözaltına alındı.AFP haber ajansına göre, protestoların başlamasından bu yana toplam 5 binden fazla kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin yaklaşık yüzde 85'i 18 yaşından küçük.AFP'nin aktardığına göre, protestoları düzenleyenler hükümeti "somut adımlar" atmamakla suçlayarak gösterilerin salı günü de sürdürülmesi çağrısında bulundu.Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, hükümetinin "lise öğrencilerinin ve eğitim çalışanlarının karşılaştığı sorunları gidermek" için yeni adımlar attığını söyledi.Lecornu, bu adımlar arasında derslerin devam etmesinin sağlanması, okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi, okul günlerinin daha iyi planlanması ve Fransa'daki üniversiteye başvuru platformunun daha şeffaf hale getirilmesinin bulunduğunu belirtti.Lecornu ayrıca, maddi hasara yol açan kişilerin verdikleri zararın bedelini ödemesini öngören "tahrip eden öder" yasa tasarısının değerlendirilme sürecini hızlandırdıklarını söyledi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC
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