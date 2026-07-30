Fransa, İspanya ve Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ederken, Avrupa aşırı sıcakların etkisi altında - Son Dakika
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Fransa, İspanya ve Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ederken, Avrupa aşırı sıcakların etkisi altında

Fransa, İspanya ve Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ederken, Avrupa aşırı sıcakların etkisi altında
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Avrupa genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcaklar, Fransa, İspanya ve Yunanistan'da büyük orman yangınlarını körükledi. Üç ülkede yüz binlerce kişi tahliye edilirken, Yunanistan'da üç itfaiyeci yaşamını yitirdi. Yetkililer, yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarların yangın riskini artırdığı uyarısında bulundu.

(ANKARA) - Avrupa genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcaklar, Fransa, İspanya ve Yunanistan'da büyük orman yangınlarını körükledi. Üç ülkede yüz binlerce kişi tahliye edilirken, Yunanistan'da üç itfaiyeci yaşamını yitirdi. Yetkililer, yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarların yangın riskini artırdığı uyarısında bulundu.

Avrupa genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası, Fransa, İspanya ve Yunanistan'da büyük orman yangınlarını beraberinde getirdi. Yükselen sıcaklıklar, kuruyan bitki örtüsü ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle üç ülkede yangınlarla mücadele sürerken, yüz binlerce kişi tahliye edildi, Yunanistan'da ise üç itfaiyeci hayatını kaybetti.

FRANSA'DA YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Fransa'nın Bordeaux kenti yakınlarında günlerdir devam eden orman yangınıyla mücadele sürerken, yetkililer kundaklama şüphesiyle iki kişiyi gözaltına aldı. Yerel yönetim, yangının gece boyunca yayılmadığını ve kül olan alanın 42 bin hektarda sabit kaldığını açıkladı.

Yangınlar nedeniyle yaklaşık 220 bin kişi evlerini ve tatil bölgelerini terk ederken, bunların yaklaşık 60 bininin evlerine dönmesine izin verildi. Faaliyetlerini durduran çok sayıda işletmenin de kademeli olarak yeniden açıldığı bildirildi.

Fransız yetkililer, Bordeaux çevresinde gök gürültülü sağanak, artan nem ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte koşulların iyileşmesinin beklendiğini ancak Gironde bölgesinde aşırı sıcak uyarısı ile yangın riskinin sürdüğünü belirtti.

Fransa Meteoroloji Kurumu Meteo France, en yüksek orman yangını riskinin artık ülkenin güneydoğusu ile Akdeniz kuşağında yoğunlaştığını açıkladı. Yetkililer, bu yıl çıkan yangınlarda yanan alan miktarının 2006'dan bu yana herhangi bir yılda görülen seviyeyi aştığını bildirdi.

YUNANİSTAN'DA ÜÇ İTFAİYECİ HAYATINI KAYBETTİ

Yunanistan'da ise Girit Adası ile Mora Yarımadası'nda çıkan iki büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor. Girit'in orta kesiminde çıkan yangında iki itfaiyeci, yangın bölgeleri arasında araçla ilerlerken alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Mora Yarımadası'ndaki ayrı bir yangında ise bir başka itfaiyeci hayatını kaybetti.

Şiddetli rüzgarların etkisiyle büyüyen yangınlar nedeniyle Girit'in güney kıyısındaki turistik Agia Galini bölgesi ile çevredeki yerleşimlerden yüzlerce turist ve bölge sakini kara ve deniz yoluyla tahliye edildi.

Agios Vasilios Belediye Başkanı Yiannis Tartarakis, "Durum çaresiz. En acı tarafı ise iki meslektaşımızı kaybetmiş olmamız" dedi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın söndürme uçaklarının etkin şekilde kullanılamadığını, orman yangınlarının oluşturduğu yoğun ısının zaman zaman kendi mikro iklimini oluşturarak yangınları daha da güçlendirdiğini belirtti.

İSPANYA'DA 'AŞIRI SICAKLIK KRİZİ' UYARISI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkede en az 10 aktif orman yangınının bulunduğunu belirterek durumu "kritik ve son derece karmaşık" olarak değerlendirdi.

Sanchez, yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarların yangınları büyüttüğünü belirterek, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e Batı Akdeniz için kurulması planlanan yeni Avrupa Birliği yangınla mücadele merkezinin Balear Adaları'nda konuşlandırılması talebini ilettiğini açıkladı.

İspanyol yetkililer, yaz mevsiminin dördüncü sıcak hava dalgası sırasında ülkenin kuzeybatısındaki Zamora ve Leon eyaletlerinde yeni yangınlar çıktığını, doğudaki Castellon yangınının ise yayılmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Zamora'daki Arribes del Duero Tabiat Parkı çevresinde binden fazla kişi tahliye edilirken, Leon'un kuzeyindeki üç ayrı yangın nedeniyle 300'den fazla kişi evlerini terk etti.

Castellon'da yangın söndürme çalışmalarını yöneten Antonio Rodrigo, yangının yaklaşık 82 kilometrelik çevreye yayıldığını ve şu ana kadar 9 bin 300 hektardan fazla alanın kül olduğunu belirterek, önümüzdeki 48 saatin yangının kontrol altına alınması açısından kritik olduğunu söyledi.

AVRUPA, EN HIZLI ISINAN KITA

Batı medyasında yer alan haberlere göre Avrupa, bugün tarihsel ortalamalara göre sıcaklıkların en fazla yükseldiği kıta oldu. Kıta genelinde en yüksek sıcaklığın 25,3 dereceye ulaşmasının beklendiği, bunun 1961-1990 dönemi ortalamasının 3,6 derece üzerinde olduğu kaydedildi.

AB ülkelerinin, 2025'te yaşanan rekor yangın sezonunu şimdiden geride bıraktığı ve bu yıl da ortalamanın üzerinde bir orman yangını sezonu geçirdiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Fransa, İspanya ve Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ederken, Avrupa aşırı sıcakların etkisi altında - Son Dakika

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