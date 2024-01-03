Fransa, İsrailli bakanların Filistinlilerin Gazze\'den göç etmesini savunan açıklamalarını kınadı

Fransa, ABD'nin ardından iki İsrailli Bakanın 'Filistinlilerin Gazze'den göç etmesini' savunan son açıklamalarını kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı bugün bir açıklama yaparak İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben Gvir'in 'Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini' ifade eden son açıklamalarını kınadı. Açıklamada "İsrail'i sorumsuz ve gerilimi körükleyen bu tür provokatif açıklamalardan kaçınmaya çağırıyoruz. Fransa, nüfusların zorla yer değiştirilmesini Cenevre Sözleşmeleri ve Roma Tüzüğü anlamında uluslararası hukukun ciddi bir ihlali teşkil ettiğini hatırlatır.

Filistinlilerin kendi topraklarında nerede yaşamaları gerektiğine karar vermek İsrail hükümetine bağlı değil. Gazze Şeridi'nin ve sakinlerinin geleceği, İsrail'in yanında barış ve güvenlik içinde yaşayan birleşik bir Filistin devletindedir" denildi. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ise iki bakanın açıklamalarını 'sorumsuzca ve provatif' olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili dün açıklama yapmış ve "Bu tür açıklamalara derhal son verilmelidir. Gazze'nin Filistin toprağı olduğu ve Filistin toprağı olarak kalacağı, Hamas'ın artık geleceğinin kontrolünde olmadığı ve hiçbir terör grubunun İsrail'i tehdit edemeyeceği konusunda açık, tutarlı ve net olduk" demişti.