Fransa ve Cezayir Arasında Sınır Dışı Krizi

(ANKARA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Cezayir'in 12 Fransız yetkiliyi sınır dışı etme kararını "son derece üzücü" ve "hiçbir şekilde mazur görülemez" olduğunu söyledi. Barrot, Cezayir'in kararına tepki olarak Fransa'nın da 12 Cezayirli görevliyi sınır dışı ettiğini ve Cezayir'de görevli Büyükelçisi'ni istişareler için Paris'e çağırdığını doğruladı.

Fransa merkezli France Inter'a konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cezayir'in 12 Fransız yetkiliyi sınır dışı etme kararını "son derece üzücü" ve "hiçbir şekilde mazur görülemez" olarak niteledi.

Barrot, Cezayir'in kararına tepki olarak Fransa'nın da 12 Cezayirli görevliyi sınır dışı ettiğini ve Cezayir'de görevli Büyükelçisi'ni istişareler için Paris'e çağırdığını doğruladı. Barrot, gelişmenin Paris ile Cezayir arasındaki diyaloga hızla zarar verdiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı "Bu gerçekten de diyalogun ani bir şekilde bozulduğu ve mazur görülemeyecek bir kararın alındığı bir durum... Hiçbir tereddüt göstermeksizin ve net bir kararlılıkla yanıt verebilme kapasitemizi açık biçimde ortaya koyuyoruz" dedi.

"Güç gösterisinin daha da artırılmasına inanmıyorum," diyen Barrot, Paris'in diplomatik ihtiyatı korumayı hedeflediğini belirtti. Barrot, iki ülke arasındaki ikili görüşmelerin geleceği hakkında detaylı yorumlar yapmaktan kaçınırken, uzun vadede diyaloğun yeniden tesis edilmesinin önemine dikkat çekti. Fransız Bakan "Cezayir ile yürüttüğümüz görüşmelerin geleceği konusunda bir tahminde bulunmayacağım" dedi.

Cezayir, önceki günvbiri Fransa'daki bir Cezayir konsolosluğunda çalışan üç kişinin Paris'te terörle bağlantılı suçlamalarla yargılanmasının ardından, Fransız Büyükelçiliği'nden 12 yetkilinin 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini isteyerek sınır dışı etmişti.