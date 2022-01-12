Fransa'yı karıştıran gizemli telefon! Macron'un eşini arayıp "Kocanın erkek sevgilisi var" dediler

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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emannuel Macron'un karısı Brigitte'ye açıldığı öne sürülen telefon, ortalığı karıştırdı. Fransız politika yorumcusu Nicolas Prisette, yeni çektiği belgeselde Macron'un eşine açılan bir telefondan bahsetti. Prisette, bu telefonda Brigitte'ye, "Biliyorum, kocan şuan erkek sevgilisinin yanındadır" denildiğini aktardı.

MACRON'UN YAKIN ARKADAŞI: YIKILDIM, AMA DEVAM EDECEĞİM

Olayın ardından konuşan Macron'a yakın senatör François Patriat, "Brigitte'ye gelen telefon sonrası yıkıldım. Bu haberden sonra ne yapacağımı bilemedim ancak ama ben Macron'la birlikte yürümeye devam edeceğim" dedi.

EŞİ HAKKINDA DA İDDİALAR VAR

Macron'un eşi hakkında geçtiğimiz aylarda ortaya atılan iddialar da geniş yankı uyandırmıştı. Buna göre Macron'un eşi Brigittte'nin erkek olarak dünyaya geldiği ve daha sonra ameliyatla kadın olduğu öne sürülmüştü. Bu iddiaları yalanlayan Brigitte ise mahkemeye başvurmuştu.