7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusu, savaşı Lübnan'a doğru genişletirken önceki gün dünyayı sarsan bir suikast gerçekleştirildi.
Hizbullah lideri Nasrallah komuta merkezine düzenlenen 80 ton bombanın kullanıldığı bir saldırı sonucu öldürülürken İsrail'in bu hamlesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Fransız gazetesi Le Parisien, Lübnanlı bir güvenlik kaynağına atıfta bulunarak, bir İran casusunun İsrail'e Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Beyrut'un güney banliyölerine varışıyla ilgili bilgi sağladığını ortaya çıkardı.
Raporda, Nasrallah'ın Beyrut'un güney banliyölerine, Lübnan'daki İran Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Abbas Nilforoushan'ın aynı aracıyla geldiği belirtildi. Ayrıca, Nasrallah ve Nilforoushan'ın katıldığı toplantıya 12 üst düzey Hizbullah yetkilisinin de katıldığı bildirildi.
Son Dakika › Dünya › Fransız basınından olay iddia: Nasrallah'ın yerini İsrail'e İranlı bir casus söyledi - Son Dakika
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