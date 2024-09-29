Fransız basınından olay iddia: Nasrallah'ın yerini İsrail'e İranlı bir casus söyledi - Son Dakika
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Dünya

Fransız basınından olay iddia: Nasrallah'ın yerini İsrail'e İranlı bir casus söyledi

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İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı 80 ton patlayıcıyla öldürmesi dünya basınında geniş yankı uyandırırken, Fransız gazetelerinde yer alan bir iddia gündem yarattı. Lübnanlı bir güvenlik kaynağına atıfta bulunarak Le Parisien gazetesi, bir İran casusunun İsrail'e Nasrallah'ın Beyrut'un güney banliyölerine varışıyla ilgili bilgi sağladığını öne sürdü. Öte yandan Nasrallah'ın burada katıldığı gizli toplantıda 12 üst düzey Hizbullah yetkilisinin de hazır bulunduğu ifade ediliyor.

29.09.2024 13:48
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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusu, savaşı Lübnan'a doğru genişletirken önceki gün dünyayı sarsan bir suikast gerçekleştirildi.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Hizbullah lideri Nasrallah komuta merkezine düzenlenen 80 ton bombanın kullanıldığı bir saldırı sonucu öldürülürken İsrail'in bu hamlesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

"İRANLI CASUS YERİNİ BİLDİRDİ"

Fransız gazetesi Le Parisien, Lübnanlı bir güvenlik kaynağına atıfta bulunarak, bir İran casusunun İsrail'e Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Beyrut'un güney banliyölerine varışıyla ilgili bilgi sağladığını ortaya çıkardı.

TOPLANTIYA 12 ÜST DÜZEY HİZBULLAH YETKİLİSİ KATILDI

Raporda, Nasrallah'ın Beyrut'un güney banliyölerine, Lübnan'daki İran Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Abbas Nilforoushan'ın aynı aracıyla geldiği belirtildi. Ayrıca, Nasrallah ve Nilforoushan'ın katıldığı toplantıya 12 üst düzey Hizbullah yetkilisinin de katıldığı bildirildi.

Fransız basınından olay iddia: Nasrallah\'ın yerini İsrail\'e İranlı bir casus söyledi

Le Parisien, Güvenlik, Politika, Beyrut, İsrail, Lübnan, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransız basınından olay iddia: Nasrallah'ın yerini İsrail'e İranlı bir casus söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Gursel kalen:
    Her kim bildirdiyse Allah razı olsun. Bir terör örgütü ve şer yuvası sözde liderinin cehenneme gitmesine katkısı olmuştur. Darısı diğer terör örgütlerine olsun. 40 97 Yanıtla
    Ömer Faruk Kurt:
    insallah aneyin bubayin yania düser 0 0
    Mert kursun :
    en büyük terörist sensinde 0 0
    Alper Elma:
    darısı senin ve evinin basinada düşsün 0 0
  • Emre Bey:
    Hizbullah Hamas bütün terör örgütleri temizlenmeli ki bölge halklar huzura kavuşsun. Bu örgütlerin İsrail’e bağlı olduğu çok açık 36 74 Yanıtla
    Alper Elma:
    senide bir yere zamanında bağlamışlar 0 0
  • Diyaaddin Tuncer:
    Ortadoğu halklarının, daha doğrusu masum olan Ortadoğu halklarının tek kurtuluşu İsrail ve ABD dir. Rab Ortadoğu'yu elinize teslim etsin ama yeşu nun yaptığını yapmamanız koşuluyla 16 62 Yanıtla
    Alper Elma:
    ozurlumü doğdun 0 0
  • Ercan Karatas:
    Üç kuruşa kendini satan ülkede. Bir halt olmaz kardeş 29 6 Yanıtla
  • Selami Karadag:
    Onlardan her şey beklenir her zaman ki gibi yaptıkları 13 4 Yanıtla
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