Fransız basınından olay iddia: Nasrallah\'ın yerini İsrail\'e İranlı bir casus söyledi

Dünya

Nasrallah\'ın komuta merkezinden geriye bu dev çukur kaldı

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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusu, savaşı Lübnan'a doğru genişletirken önceki gün dünyayı sarsan bir suikast gerçekleştirildi.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Hizbullah lideri Nasrallah komuta merkezine düzenlenen 80 ton bombanın kullanıldığı bir saldırı sonucu öldürülürken İsrail'in bu hamlesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

"İRANLI CASUS YERİNİ BİLDİRDİ"

Fransız gazetesi Le Parisien, Lübnanlı bir güvenlik kaynağına atıfta bulunarak, bir İran casusunun İsrail'e Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Beyrut'un güney banliyölerine varışıyla ilgili bilgi sağladığını ortaya çıkardı.

TOPLANTIYA 12 ÜST DÜZEY HİZBULLAH YETKİLİSİ KATILDI

Raporda, Nasrallah'ın Beyrut'un güney banliyölerine, Lübnan'daki İran Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Abbas Nilforoushan'ın aynı aracıyla geldiği belirtildi. Ayrıca, Nasrallah ve Nilforoushan'ın katıldığı toplantıya 12 üst düzey Hizbullah yetkilisinin de katıldığı bildirildi.