Gabbard'dan Çarpıcı İddialar - Son Dakika
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Gabbard'dan Çarpıcı İddialar

19.06.2026 10:09
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Tulsi Gabbard, Fauci'yi Wuhan'daki araştırmalarla ilgili ABD fonları sağlamakla suçladı.

(ANKARA) - ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevinden ayrılan Tulsi Gabbard, son görev gününde yayımladığı belgelerin, Çin'in Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde yürütülen koronavirüs araştırmalarına ABD fonu sağlandığını ve bu fonla yürütülen araştırmaların COVID-19 pandemisine yol açtığını ortaya koyduğunu öne sürdü.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevinden ayrılan Tulsi Gabbard, son görev gününde bazı belgeler yayımlayarak, bu belgelerin Çin'in Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde yürütülen koronavirüs araştırmalarına ABD'nin fon sağladığını, söz konusu araştırmaların COVID-19 pandemisine yol açtığını gösterdiğini öne sürdü.

Gabbard, ABD'nin eski Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Anthony Fauci'nin Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde yürütülen ve COVID-19 pandemisine yol açtığı öne sürülen koronavirüs araştırmalarını ABD vergi mükelleflerinin parasıyla finanse ettiğini söyledi.

Gabbard ayrıca Fauci'yi, virüsün kökenine ilişkin istihbarat değerlendirmelerini etkilemek amacıyla 2024 yılında Kongre'de yemin altında yanlış beyanda bulunmakla suçladı.

BELGELER GABBARD'IN İDDİALARINI DESTEKLİYOR

Gabbard, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün, Ulusal İstihbarat Direktörü olarak son günümde, Dr. Fauci'nin Wuhan laboratuvarındaki tehlikeli işlev kazandırma araştırmalarını milyonlarca dolarlık vergi mükellefi parasıyla finanse ettiğini ve virüsün laboratuvar kökenine ilişkin gerçeğin bastırılmasında rol oynadığını ortaya koyan daha önce görülmemiş belge ve yazışmaları yayımlıyorum" dedi.

Gabbard'ın yayımladığı belgeler, Fauci'nin Wuhan'daki koronavirüs araştırmalarına ABD fonu sağladığı ve laboratuvar sızıntısı ihtimalinin ABD kurumları içinde uzun süredir tartışıldığı yönündeki iddiaları destekliyor. Bununla birlikte belgelerde, COVID-19'un kesin olarak laboratuvardan çıktığına veya Fauci'nin bunu bildiğine dair kesinleşmiş bir bulgu yer almıyor.

Yayımlanan belgeler arasında, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından desteklenen EcoHealth Alliance aracılığıyla Çin'de yarasa koronavirüsleri üzerinde yürütülen araştırmalara ilişkin proje raporları da yer aldı. Söz konusu belgelerde Wuhan Viroloji Enstitüsü ile bağlantılı çalışmalar ve koronavirüslerin insanlar arasında yayılma potansiyelini inceleyen araştırmalar detaylandırılıyor.

Gabbard ayrıca ABD'nin en önemli devlet araştırma merkezlerinden Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nın Mayıs 2020 tarihli bir değerlendirmesini de yayımladı. Söz konusu raporda araştırmacılar, COVID-19'a neden olan virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki çalışmalarla bağlantılı olabileceği ihtimalinin araştırılması gerektiğini belirtiyor.

İSTİHBARAT ÜZERİNDE ETKİLİ OLDUĞU İDDİASI

Belgelerde yer alan bazı yazışmalarda Fauci'nin görüşlerinin istihbarat değerlendirmelerine yön verdiği izlenimi ortaya çıkıyor. Mart 2020 tarihli bir e-postada ismi sansürlenen bir yetkili, "İstihbarat topluluğu doğrudan NIH'tan (Fauci'nin başında olduğu ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri), yani Wuhan laboratuvarını finanse eden kişilerden yön aldı" değerlendirmesinde bulunuyor.

Gabbard, yüzlerce e-postanın incelendiğini ve Fauci'nin önerilerinin istihbarat kurumlarının analizlerine sistematik biçimde yansıtıldığını savundu.

SIZINTI TEORİSİNİ DESTEKLEYENLER BASKIYA MARUZ KALDI

Açıklanan belgelerde bazı istihbarat çalışanlarının laboratuvar sızıntısı teorisini destekleyen görüşler nedeniyle baskı gördüklerine ilişkin ifadeler de yer aldı. Gabbard, COVID-19'un kökenine ilişkin resmi anlatıya itiraz eden bazı analistlerin kariyerlerinde olumsuz sonuçlarla karşılaştığını ve muhbirlerin susturulmaya çalışıldığını öne sürdü.

Gabbard, "Yıllarca süren yalanlar, sansür ve örtbas girişimlerinden sonra Amerikan halkı şeffaflığı, gerçeği ve hesap verebilirliği hak ediyor" ifadelerini kullandı. Fauci'yi "istihbaratı manipüle etmek", "Kongre'ye yalan söylemek" ve "laboratuvar sızıntısı ihtimalini kasıtlı olarak gizlemek" ile suçlayan Gabbard, yayımladığı belgelerin pandemi döneminde kamuoyundan saklanan gerçekleri ortaya çıkardığını savundu.

Gabbard geçen ay görevden ayrılacağını açıklamış ve kararını eşinin sağlık durumuyla gerekçelendirmişti. Ancak ABD basınında yer alan haberlerde, Trump yönetimi içinde bir süredir etkisini kaybettiği ve bazı politika anlaşmazlıkları nedeniyle Beyaz Saray'da eleştirilerin hedefi olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gabbard'dan Çarpıcı İddialar - Son Dakika

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