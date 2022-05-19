Galler'de plaj kirliliğine savaş açtı, 1126 kilometre uzunluğundaki sahilde çöpleri toplamaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Galler'de plaj kirliliğine savaş açtı, 1126 kilometre uzunluğundaki sahilde çöpleri toplamaya başladı

19.05.2022 14:40
Galler'de plaj kirliliğine savaş açtı, 1126 kilometre uzunluğundaki sahilde çöpleri toplamaya başladı

Britanya'nın 1126 kilometrelik Galler sahilinde yürüyen Geraint John, kıyı şeridinden torbalar dolusu çöp toplamayı sürdürüyor.

51 yaşındaki Geraint John, Galler'de 1126 kilometrelik sahil şeridinde geçtiği tüm plajları temizliyor.

John, sahil şeridinin bütün dünyanın gıpta ettiği bir yer olmasını istediğini söylüyor.

Geçen yıl Birleşik Krallık sahillerinde beş aylık bir bisiklet turu yapan John, yol boyunca plajlarda gördüğü çöplerin kendisini çok rahatsız ettiğini anlatıyor. "Bütün o gezdiğim harikulade yerlerden zihnime, Britanya'nın sahillerindeki çöpler takıldı kaldı" diyor.

"Önce yaşadığım yerin yakınındaki plajla başladım. Ama yeterli gelmediğini hissettim" diyen Geraint John sonunda 13 Mayıs'ta Swansea'nin Mumbles bölgesinden büyük çöp toplama yürüyüşüne başladı.

Swansea'nin doğusundaki sahillerdeki çöplerin bir kişinin baş edebileceğinden çok fazla olduğunu düşündüğü için batıdaki Pembrokeshire ve Cardigan Koyu tarafına doğru yürümeye başladı.

"Bazı plajlar kalabalıktı. Rhossili ve Llangennith plajlarından beş gün içinde yaklaşık 26 büyük siyah torba çöp topladım" diyor.

John şu anda Llangrannog, Cwmtydu ve New Quay plajları arasında yürüyor. Fakat bu çok kullanılan plajların dışında erişilmesi daha zor, küçük koylarda çöp toplamanın daha zorlu olduğunu anlatıyor. "Galler sahilinin büyük bir kısmında deniz kıyısına erişmek mümkün değil fakat çöpler buralara da vuruyor. Günün yarısını bu plajdaki çöpleri toplamaya larcayabilirsiniz ama erişilemeyen bir köyda 10 ton çöp birikmiş olabilir" diyor.

Yürüyüşün bir amacı da bir tekne almasına yetecek kadar bağış toplamak. John, bu yolla "yürüyerek ulaşamayacağı bütün kıyılara erişip çöp toplayabilmeyi" umuyor.

Plastik atıkların Galler'de doğal yaşam üzerindeki etkisi Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'ndan Sarah Perry'ye göre çok açıkça ortada.

Geraint John'un "devasa" bir iş üstlendiğini söyleyen Perry şöyle sürdürüyor:

"Kuşlar ya da fok balıkları gibi türler oltalara ya da her türlü atığa dolanıyor ve etkileniyor. Diğer etkiler bu kadar açık değil çünkü göremiyorsunuz. Bugünlerde çokça mikroplastik atıklardan söz ediyoruz. Bunlar çok çok küçük plastik zerrecikleri ve deniz ortamında bulunabiliyorlar. Balıklar, kuşların bedenine giren bu mikroplastikler her türlü sakatlık ve hastalığa yol açabiliyor."

Perry, mikroplastikler yüzünden karınlarını tok sanan ama aslında mideleri çöple dolu olan kuşların açlıktan ölebildiğini anlatıyor:

"Geraint'in ulaşmaya çalıştığı bazı bölgelere ulaşmak gerçekten çok zor. Fakat gösterdiği kararlılık kesinlikle muhteşem. Büyük bir çaba. Onu örnek almalıyız" diyor.

Galler'de plaj kirliliğine savaş açtı, 1126 kilometre uzunluğundaki sahilde çöpleri toplamaya başladı
Galler'de plaj kirliliğine savaş açtı, 1126 kilometre uzunluğundaki sahilde çöpleri toplamaya başladı
Galler'de plaj kirliliğine savaş açtı, 1126 kilometre uzunluğundaki sahilde çöpleri toplamaya başladı
Galler'de plaj kirliliğine savaş açtı, 1126 kilometre uzunluğundaki sahilde çöpleri toplamaya başladı
YORUMLAR
500
Bisikletine monte ettiği tekerlekli sandalyeyle engelli komşusunun tur hayalini gerçekleştirdi Bisikletine monte ettiği tekerlekli sandalyeyle engelli komşusunun tur hayalini gerçekleştirdi Erzurum'da pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrilecek Erzurum'da pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrilecek
Kaynak: BBC

Birleşik Krallık, Bisiklet, Britanya, Galler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Galler'de plaj kirliliğine savaş açtı, 1126 kilometre uzunluğundaki sahilde çöpleri toplamaya başladı - Son Dakika

BBC

Son Dakika
14:48 Bar sahibi adam, genç kadına "sensiz yaşayamam" diyerek kendini öldürttü! Kadın, cinayeti kabul etti
14:44 Ece Erken, 1040 lira gelen telefon faturasına sitem etti: Kira gibi
14:42 Gülben Ergen'e "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap...
14:38 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan Bolu Belediyesi'nin yabancılara uyguladığı fiyat politikasına 40 bin lira para cezası
13:59 Rusya, Azovstal fabrikasından tahliye edilen yaralı askerlerin görüntülerini paylaştı
13:57 Bıçaklı kavgada yaralılara müdahale için olay yerine gelen sağlıkçı, eşini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
13:52 Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız
13:46 İlk defa oy kullanacak seçmenlerin tercihi CHP oldu! En çok CHP, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada kararsızlar yer aldı
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 15:00:42. #1.13#
SON DAKİKA: Galler'de plaj kirliliğine savaş açtı, 1126 kilometre uzunluğundaki sahilde çöpleri toplamaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement