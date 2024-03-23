Galler Prensesi Kate Middleton Kanser Tedavisi Görüyor

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Galler Prensesi Kate Middleton, hakkında bir süredir devam eden spekülasyonlara yayımladığı video mesajla son verdi ve kanser tedavisi gördüğünü duyurdu.

Kate Middleton kanserin teşhisiyle “büyük bir şok yaşadığını” kaydetti.

Middleton, video mesajında haberi alması sonrası "inanılmaz derecede zorlu birkaç ay” geçirdiğini söyledi.

42 yaşındaki Middleton, Ocak ayında karın ameliyatı geçirdiğinde kanser olduğunun bilinmediği belirtti.

Prenses 2 dakika 15 saniyelik video mesajında kemoterapi gördüğünü de söyledi:

“ Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım."

Prenses video mesajında kanserin türüne ilişkin bilgi vermedi, "İyiyim ve her geçen gün güçleniyorum" dedi.

Middleton şunları söyledi:

"Her ne şekilde olursa olsun bu hastalıkla karşı karşıya kalan herkes, lütfen inancınızı ve umudunuzu kaybetmeyin. Yalnız değilsiniz."

Middleton küçük çocuklarının psikolojisi için de hassas bir şekilde konuyu eşi Prens William ile yürütmeye çalıştıklarını anlattı, ailesinin "biraz zamana, alana ve mahremiyete" ihtiyacı olduğunu söyledi.

Galler Prensesi Kate Middleton hakkında, çocukları ile paylaştığı fotoğraf sonrası çok sayıda komplo teorisi ortaya atılmıştı.

Prens William ve eşi Kate Middleton'ın, Kraliyet Ailesi'nin Paskalya Bayramı programına katılması beklenmiyor.

Prenses Middleton'ın resmi görevlerine yakın gelecekte geri dönmesi de öngörülmüyor.

'Müthiş bir cesaret'

Buckhingham Sarayı'ndan yapılan kısa yazılı açıklamada, Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla'nın "bu zorlu dönemde tüm aileye sevgi ve destek vermeye devam edeceği" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Kral 3. Charles'ın, Prenses'in konuşmasındaki cesur tavrından dolayı büyük gurur duyduğu ve "sevgili geliniyle yakın temasına devam edeceği" ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Prenses'in "müthiş bir cesaret örneği" gösterdiğini söyledi, onun "hızla iyileşmesini umduğunu" vurguladı.

Sunak, "Son haftalarda Prenses yoğun bir tartışmaya konu oldu ve dünya genelindeki medyanın belirli kesimlerinde ve sosyal medyada haksız bir muameleye uğradı. Mesele sağlık olduğunda, herkes gibi Prenses de tedavisine yoğunlaşmak için mahremiyeti ve sevgili ailesiyle birlikte olmayı hak ediyor" dedi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer da, Prenses'in iyimser tavrı, inançlı mesajı ve umudundan "cesaret bulduğunu" belirtti.

Starmer, "Herhangi bir kanser teşhisi şoke edici. Ancak Prenses'in son haftalarda spekülasyonlar yapılırken aldığı bu haberle yaşadığı stresi sadece tahmin edebilirim. William ve Catherine bütün ebeveynler gibi mahremiyeti hak ediyo ve çocuklarına söyleyebilmek için doğru anı beklediler" dedi.