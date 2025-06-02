İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi - Son Dakika
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İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi

İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
02.06.2025 15:10
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Mart ayında kanser tedavisi gören kızını kaybeden GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yurdakul, iki ay sonra hayatını kaybetti.

GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yurdakul hayatını kaybetti. Yurdakul'un vefat haberini, kızı Berrak Yurdakul sosyal medya üzerinden duyurdu.

Berrak Yurdakul paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Güle güle git, babacım... Babam Tevfik Uğur Yurdakul'u, 2 Haziran Pazartesi günü Ankara Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda uğurlayacağız."

KIZINI KAYBETMİŞTİ

Uğur Yurdakul, geçtiğimiz mart ayında kızı Ayşe Deniz Yurdakul'un kaybıyla büyük bir acı yaşamıştı. 13 yıldır kanser tedavisi gören Ayşe Yurdakul, mart ayında yaşamını yitirmişti.

UĞUR YURDAKUL KİMDİR?

Uğur Yurdakul, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1967 yılında mezun oldu. Kariyerine 1967 yılında TPAO Batman Rafinerisi Buhar Santralında start-up mühendisi olarak başladı. GAMA'nın Türkiye genelinde tamamladığı çeşitli projelerde görev yapan Yurdakul, 1982 ve 1998 yılları arasında GAMA Endüstri Genel Müdür Yardımcılığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Murahhas Azalık görevlerini yürüttü.

2002 yılında GAMA Güç Sistemlerinin kuruluşunda yer aldı, 2004 ve 2017 yılları arasında GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası olarak görev yaptı.

Uğur Yurdakul; İTÜ İnşaat Mühendisliği'nden mezun Erol Üçer, Yüksel Erimtan ve Uğurhan Tunçata ile müteahhit iş adamı Raif Mumcu'nun 1959 yılında kurduğu Gama'ya daha sonra ortak olan isimlerden biri… Yurdakul; ODTÜ mezunları olan Ergil Ersü, Engin İnanç, Uğur Yurdakul, Ercan Davudoğlu, Gürhan Türeli, Celasin Egel ve Yücel Aksoy ile GAMA ailesine katıldı. Yurdakul, 2022 Aralık ayından bu yana GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktaydı.

Haberler.com Özel, Kanser Tedavisi, Ekonomi, Gündem, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi - Son Dakika

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