Garibabadi, Umman ile Hürmüz Boğazı\'nda mutabakatı ve ABD koşulunu açıkladı

Garibabadi, Umman ile Hürmüz Boğazı'nda mutabakatı ve ABD koşulunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman ile Hürmüz Boğazı için mutabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kaydın boğazın açılacağı anlamına gelmediğini, boğazın ABD yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını söyledi.
İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, "Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardık" dedi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Rus basınına Hürmüz Boğazı'ndaki durumla ilgili açıklamada bulundu. Koşullar sağlandığında ülkesinin ve Umman'ın Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt olabileceğini belirten Garibabadi, "Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardık. Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt olmak, Hürmüz Boğazı'nın açılacağı anlamına gelmiyor. Boğaz, ABD yükümlülüklerini yerine getirirse açılacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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