Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Defol git - Son Dakika
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Dünya

Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Defol git

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Gazetecinin sorusu Trump\'ı küplere bindirdi: Defol git
21.05.2025 21:27
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Gazetecinin sorusu Trump\'ı küplere bindirdi: Defol git
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ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile düzenlediği basın toplantısında, Katar'ın hediye ettiği uçağı soran gazeteciyi azarladı. Çok sinirlenen Trump, "Defol git stüdyona." diyerek gazeteciyi azarladı.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'daki Beyaz Saray'da Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi. Trump ve Ramaphosa daha sonra Oval Ovis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TRUMP, SORU KARŞISINDA ÇOK SİNİRLENDİ

Basın toplantısı sırasında gergin anlar yaşandı. NBC muhabiri Trump'a, Katar'ın hediye ettiği uçağı sordu. Trump soru karşısında çok sinirlendi.

"DEFOL GİT STÜDYONA"

Herkesin içinde gazeteciyi azarlayan Trump, "Defol git stüdyona. NBC'yi soruşturmak lazım." dedi. O anlar, Ramaphosa ile görüşmenin önüne geçti.

KATAR'IN TRUMP'A HEDİYE ETTİĞİ UÇAK

Trump, 12 Mayıs'taki Orta Doğu ziyareti sırasında Katar'ın Boeing 747-8 uçağını hediye etmek istediğini açıklamıştı. Pentagon'un 40 yıllık başkanlık uçağı "Air Force One" yerine bunu kabul edeceğini belirten Trump, yeni uçağın "tamamen ücretsiz" olacağını vurgulamıştı.

Bazı Demokrat senatörler ise Trump'ın bu yöndeki açıklamasının, "yabancı istihbarat servisleri ve ABD'ye zarar vermek isteyen hasımlar için tehlikeli bir fırsat yarattığını" öne sürerek, yabancı ülkelerden bu tür hediyelerin alınmasına itiraz etmişti.

Demokrat Partiden gelen tepkiler için de Trump, böyle bir fırsatı ancak "aptalların" kaçıracağını öne sürmüştü.

Gazetecinin sorusu Trump\'ı küplere bindirdi: Defol git

Güney Afrika, Donald Trump, Dünya, Katar, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Defol git - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Flankes0107:
    kapalı kapılar ardında neler dönüyor ALLAH bilir yoksa neden bu kadar öfke namussuzlar 13 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    Bizim medya olmayan petrol çıkartıyor 2 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    belkide tıyatro oynadılar yahudıler kendı arasında 2 0 Yanıtla
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