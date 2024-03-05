Gazze'de ateşkes için yapılan müzakereler, ilerleme kaydedilmeden sona erdi - Son Dakika
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Dünya

Gazze'de ateşkes için yapılan müzakereler, ilerleme kaydedilmeden sona erdi

Hamas ve arabulucular arasındaki ateşkes görüşmeleri Salı günü Kahire'de hiçbir ilerleme sağlanamadan sona erdi. Hamas, İsraillilerden yanıt beklerken, İsrail ise Hamas'ın taleplerini kabul etmedi. Hamas, Gazze'ye insani yardımın girişine ve yerinden edilen Filistinlilerin geri dönmesine izin verilmesini talep ediyor.

05.03.2024 14:07  Güncelleme: 14:12
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Gazze'deki ateşkes müzakereleri hiçbir ilerleme kaydedilmeden sona erdi

Hamas ve arabulucular arasındaki ateşkes görüşmeleri Salı günü Kahire'de hiçbir ilerleme sağlanamadan sona erdi.

Üst düzey Hamas yetkilisi Bassem Naim, Reuters'e yaptığı açıklamada, Filistinli militan grubun iki gün süren görüşmelerde ateşkes anlaşması önerisini arabuluculara sunduğunu ve İsraillilerden yanıt beklediklerini söyledi.

Naim'in, "(Başbakan Benjamin) Netanyahu bir anlaşmaya varmak istemiyor ve top artık Amerikalıların sahasında" diyerek anlaşmaya varması için baskı yaptığını söyledi.

İsrail, Kahire'deki görüşmeler hakkında kamuya açık yorum yapmaktan kaçındı.

Ancak yetkililer İsrail'in görüşmelere heyet göndermediğini, Hamas'ın başlangıçta altı hafta sürecek ateşkes kapsamında serbest bırakılacak 40 yaşlı, hasta ve kadın rehineden oluşan bir liste sunmasını talep ettiğini söyledi.

Bu arada Hamas, Gazze'ye büyük ölçekli insani yardımın girmesine izin verilmesini ve kıyı şeridinin kuzeyindeki evlerinden yerinden edilen Filistinlilerin geri dönmesine izin verilmesini talep ediyor.

Gazze\'de ateşkes için yapılan müzakereler, ilerleme kaydedilmeden sona erdi

Filistin, İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de ateşkes için yapılan müzakereler, ilerleme kaydedilmeden sona erdi - Son Dakika

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