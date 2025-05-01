Gazze\'de Bebeklerin Yüzde 92\'si Gıda Yokluğu Yaşıyor

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları ve yardım girişlerine engel olması nedeniyle bebeklerin yüzde 92'sinin temel gıdalardan yoksun olduğunu açıkladı.

OCHA'dan yapılan açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapatması sebebiyle yardım girişi olmadığı için hastalanan ve yetersiz beslenme tedavisi gören çocukların sayısının nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 80 arttığı ifade edildi. Açıklamada, 6 ila 24 aylık bebeklerin yüzde 92'sinin anneleriyle birlikte temel gıda ihtiyaçlarının asgari düzeyine dahi ulaşamadığı belirtildi.

Bu durumun, bebeklerde yaşam boyu sürebilecek ciddi sağlık risklerine yol açabileceği uyarısı yapılan açıklamada, ayrıca Gazze'deki Filistinlilerin yüzde 65'inin de temiz içme suyuna erişemediği ifade edildi.