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İsrail askerleri tarafından vurulan kadının ölümüne dair video delil olarak kullanılabilir - Son Dakika
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İsrail askerleri tarafından vurulan kadının ölümüne dair video delil olarak kullanılabilir

Gazze'de 57 yaşındaki Hala isimli kadın, torunuyla birlikte İsrail saldırılarından kaçarken elinde beyaz bayrak olmasına rağmen İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü. Hala'nın kızı ve kardeşleri, annelerinin ölümüne dair gelecek soruşturma için videonun delil olabileceğini düşünüyor. İsrail güçlerinin, Hala'nın öldürüldüğü yerin yakınında konuşlandığı uydu görüntüleri ve fotoğraflarla desteklenen ailenin iddiasına IDF yorum yapmadı.

İsrail askerleri tarafından vurulan kadının ölümüne dair video delil olarak kullanılabilir
27.01.2024 - 15:07,  Güncelleme: 15:13
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Gazze'de 57 yaşındaki Hala isimli kadın beş yaşındaki torunu ile İsrail saldırılarından kaçarken elinde beyaz bayrak olmasına rağmen İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü.

Torunu ile diğer insanlar gibi elinde beyaz bayrakla diğer insanlar gibi enkaz dolu caddeden geçerken bir anda bir patlama sesi geldi ve Hala yere yığıldı.

Video, bu ayın başlarında Birleşik Krallık merkezli Middle East Eye haber sitesinin bir raporunda ortaya çıktı. İsrail askerleri tarafından öldürülen Hala'nın kızı Sara ve kardeşleri, annelerinin ölümüne dair gelecek muhtemel açılacak soruşturma için videonun delil olabileceğini düşünüyor.

Sara ve ailesi, Hala'nın İsrail güçleri tarafından kendilerine kuşatılmış mahalleden güvenli bir geçiş sağlama sözleşmesine rağmen vurulduğunu iddia etti. IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) ailenin iddiasına yorum yapmadı, ancak CNN tarafından incelenen aileye ait olduğu iddia edilen döneme ait uydu görüntüleri ve fotoğraflar, İsrail birliklerinin bölgede, Hala'nın öldürüldüğü yerin batısında, sadece 200 metre uzaklıkta bir okul dahil olmak üzere konuşlandırıldığını gösteriyor. Hala'nın ailesi, tankların güneyde, önlerinde bulunan yolda konumlandırıldığını söyledi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Birleşik Krallık, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

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