Gazze\'de çocuk felci aşı kampanyası başlıyor

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Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de çocuk felci kapsamında aşı kampanyasının Ağustos ayının sonunda başlayacağını duyurdu.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, kampanya kapsamında 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğun aşılanmasının hedeflendiği ifade edilerek, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), UNRWA ve ortaklarının Ağustos ayı sonundan itibaren Gazze Şeridi genelinde 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğa, çocuk felci aşısı kampanyası başlatması bekleniyor. DSÖ ve UNICEF, çatışmanın tüm taraflarından Gazze Şeridi'nde iki tur aşı kampanyasının gerçekleştirilebilmesi için 7 gün boyunca insani yardım molası uygulamalarını talep etmiştir. Çatışmalara verilen bu aralar, çocukların ve ailelerin sağlık tesislerine güvenli bir şekilde ulaşmasına ve toplum destek çalışanlarının çocuk felci aşısı için sağlık tesislerine erişemeyen çocuklara ulaşmasına olanak sağlayacaktır. İnsani yardım amaçlı duraklamalar olmadan kampanyanın yürütülmesi mümkün olmayacaktır" denildi.