Gazze\'de İsrail Hava Saldırısı: 10 Ölü

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadıra ve güneydeki Han Yunus'ta sivillerin toplandığı bir noktaya iki hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Her iki saldırıda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.