Gazze'de İsrail Hava Saldırısı: 10 Ölü
Dünya

Gazze'de İsrail Hava Saldırısı: 10 Ölü

Gazze\'de İsrail Hava Saldırısı: 10 Ölü
15.02.2026 11:59
İsrail ordusu, Gazze'de iki hava saldırısı ile 10 Filistinliyi öldürdü.

İSRAİL ordusunun, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadıra ve güneydeki Han Yunus'ta sivillerin toplandığı bir noktaya iki hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Her iki saldırıda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de İsrail Hava Saldırısı: 10 Ölü - Son Dakika

SON DAKİKA: Gazze'de İsrail Hava Saldırısı: 10 Ölü - Son Dakika
