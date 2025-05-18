Gazze'de İsrail Saldırısında 125 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Gazze'de İsrail Saldırısında 125 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında en az 125 kişi hayatını kaybetti, savaş derinleşiyor.

18.05.2025 16:49
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(ANKARA) - Katar merkezli El Cezire televizyon kanalının Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazze Şeridi'nde dün başlayan ve bu sabaha kadar süren saldırılarında çoğu çocuk en az 125 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail, dün Gazze'nin güneyinde yer alan Deyr el-Balah ve Cibaliye başta olmak üzere çok sayıda yere saldırılar düzenledi. El Cezire, İsrail'in "Gideon'un Savaş Arabaları" adını verdiği ve "toprak ele geçirmeyi, yüz binlerce Filistinliyi Gazze'nin güneyine sürmeyi ve yardım dağıtımı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmayı planladığını" belirttiği yeni operasyonla Gazze'deki savaşı daha da derinleştirdiğini aktardı.

Buna göre Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün başlayan ve bugün devam eden saldırılarında şimdiye kadar en az 125 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

İsrail, yeni planın, "Hamas üzerindeki baskıyı artırarak, İsrail'in istediği şartlarda geçici bir ateşkesi kabul etmesini sağlamayı amaçladığını" bildirdi. Bu ateşkese göre, Gazze'de tutulan İsrailli rehineleri serbest bırakacak ancak savaşı sona erdirmeyecek. Hamas, "yeni bir ateşkes anlaşmasının parçası olarak İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini ve savaşı sona erdirecek bir yol açılmasını istediğini" dile getirdi.

İsrail, "yeni saldırısını başlatmadan önce ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeye yapacağı ziyaretin sonuna kadar bekleyeceğini ve yeni ateşkes anlaşması çabalarına şans vereceğini" kaydetmişti. ABD medyasında yer alan haberlere göre müzakere heyetleri, Katar'ın başkenti Doha'da olası bir ateşkesi müzakere etmeye devam ederken, herhangi bir ilerleme kaydedilmediği görülüyor. Trump, 16 Mayıs Cuma tamamladığı Orta Doğu turuna İsrail'i ziyaret etmedi.

İsrail, mart ayı ortasında 8 hafta süren ateşkesi bozarak yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli hava saldırıları düzenlemişti. Bu ateşkesin sona ermesinden günler önce İsrail, Gazze'ye gıda, ilaç ve yakıt dahil tüm ithalatı durdurarak ve insani krizi derinleştirerek, bölgede kıtlık riskinin arttığı uyarılarına yol açtı. İsrail tarafından bölgeye uygulanan abluka ise hala devam ediyor. İsrail, "bu hamlenin aynı zamanda Hamas'a baskı yapma amacı taşıdığını" savunuyor.

Gazze'deki savaş, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'in güneyine saldırarak yaklaşık bin 200 kişiyi öldürmesi ve 251 kişiyi kaçırmasıyla başladı. Gazze Sağlık Bakanlığına göre İsrail'in misilleme saldırısında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere toplamda 53 binden fazla Filistinli öldürüldü.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de İsrail Saldırısında 125 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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