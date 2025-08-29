Gazze\'de kahreden görüntü

İsrail ablukasının devam ettiği Gazze Şeridi'nde kıtlık devam ediyor. Gazzeli çocuklar, suya ulaşmak için su taşıyan bir kamyondan akan kirli suyu ellerindeki kaplara doldururken görüldü. Bazı çocuklar ise akan kirli su ile serinlemeye çalıştı.

ÖLÜ SAYISI 63 BİNE DAYANDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 966'ya, yaralıların sayısının 159 bin 266'ya yükseldiği bildirildi.

İSİMLERİ 7 SAATTE OKUNDU

Filistin'de yaşanan kanlı zulme, dünyanın her tarafından gelen tepkilere bir yenisi de İtalya'dan eklendi. İtalya Piskoposlar Başkanı Kardinal Matteo Zuppi, diğer piskoposluk üyeriyle beraber İsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukların adını okudu. 469 sayfalık listede yer alan çocukların isimlerinin bitmesi 7 saat sürdü.