Gazze'de kahreden görüntü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Gazze'de kahreden görüntü

Haberin Videosunu İzleyin
Gazze\'de kahreden görüntü
29.08.2025 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gazze\'de kahreden görüntü
Haber Videosu

İsrail ablukasının devam ettiği, açlık ve susuzluğun sürdüğü Gazze Şeridi'nde çocuklar kamyondan akan kirli suyu ellerindeki kaplara doldururken görüldü.

İsrail ablukasının devam ettiği Gazze Şeridi'nde kıtlık devam ediyor. Gazzeli çocuklar, suya ulaşmak için su taşıyan bir kamyondan akan kirli suyu ellerindeki kaplara doldururken görüldü. Bazı çocuklar ise akan kirli su ile serinlemeye çalıştı.

ÖLÜ SAYISI 63 BİNE DAYANDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 966'ya, yaralıların sayısının 159 bin 266'ya yükseldiği bildirildi.

İSİMLERİ 7 SAATTE OKUNDU

Filistin'de yaşanan kanlı zulme, dünyanın her tarafından gelen tepkilere bir yenisi de İtalya'dan eklendi. İtalya Piskoposlar Başkanı Kardinal Matteo Zuppi, diğer piskoposluk üyeriyle beraber İsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukların adını okudu. 469 sayfalık listede yer alan çocukların isimlerinin bitmesi 7 saat sürdü.

Kaynak: İHA

İsrail, Güncel, Yaşam, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de kahreden görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho’nun Ali Koç’un elini sıkmadığı anlar Mourinho'nun Ali Koç'un elini sıkmadığı anlar
Tünel kazan teröristler şimdi yandı Türkiye’den Suriye hükümetine “Desteğe hazırız“ mesajı Tünel kazan teröristler şimdi yandı! Türkiye'den Suriye hükümetine "Desteğe hazırız" mesajı
Maçtan çok konuşuldu İşte Mourinho’nun kazağının fiyatı Maçtan çok konuşuldu! İşte Mourinho'nun kazağının fiyatı
Dekar başına 1,5 ton verim bekleniyor Kilosu 150 lira Dekar başına 1,5 ton verim bekleniyor! Kilosu 150 lira
Trabzon uçağında iki erkeğin öpüştüğü iddiası ortalığı karıştırdı, bir yolcu inmek istedi Trabzon uçağında iki erkeğin öpüştüğü iddiası ortalığı karıştırdı, bir yolcu inmek istedi
Sakarya’da kırmızı bayraklar asıldı, denize girişler yasaklandı Sakarya'da kırmızı bayraklar asıldı, denize girişler yasaklandı

09:40
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılan takım Real Madrid ile eşleşti
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım Real Madrid ile eşleşti
09:19
Türkiye’nin dev ayakkabı markası konkordato ilan etti
Türkiye'nin dev ayakkabı markası konkordato ilan etti
08:51
Resmi açıklamanın eli kulağında Beşiktaş’ta ikinci Sergen Yalçın dönemi
Resmi açıklamanın eli kulağında! Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi
08:50
Altın güne rekorla başladı
Altın güne rekorla başladı
08:13
Kulüp başkanını kafede yemek yerken öldüren şüpheli Edirne’de yakalandı
Kulüp başkanını kafede yemek yerken öldüren şüpheli Edirne'de yakalandı
05:30
Maduro’dan Trump’a tarihi rest: Venezuela’ya girmelerinin hiçbir yolu yok
Maduro'dan Trump'a tarihi rest: Venezuela'ya girmelerinin hiçbir yolu yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2025 10:00:40. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'de kahreden görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.