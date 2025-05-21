Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes'a katıldı - Son Dakika
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Dünya

Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes'a katıldı

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Gazze\'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes\'a katıldı
21.05.2025 14:36  Güncelleme: 14:49
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Gazze\'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes\'a katıldı
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WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, Cannes Film Festivali'nde dikkat çeken bir protestoya imza attı. İsrail ordusu tarafından Gazze'de öldürülen 4 bin 986 Filistinli çocuğun isminin yazılı olduğu bir tişörtle kırmızı halıda yürüyen Assange, 5 yıl sonra ilk kez bir uluslararası etkinliğe katıldı. Assange'ın bu eylemi, hem film dünyasında hem de sosyal medyada geniş yankı buldu. Festival yönetimi, Assange'ın bu protestosuna müdahale etmedi.

Cannes Film Festivali'nde Julian Assange'nin beklenmedik protestosu büyük yankı uyandırdı. WikiLeaks'in kurucusu, İsrail ordusu tarafından Gazze'de öldürülen 4 bin 986 Filistinli çocuğun isminin yazılı olduğu özel tasarım bir tişörtle kırmızı halıda yürüdü.

5 yıl Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde ve ardından İngiltere'nin yüksek güvenlikli Belmarsh Hapishanesi'nde casusluk suçlamasıyla tutulan Assange, ABD'ye iade edilmekten son anda kurtulmuştu. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra ilk kez katıldığı uluslararası etkinlikte Filistin'deki duruma dikkat çekmeyi tercih etti.

Assange'in giydiği tişört, Gazze Sağlık Bakanlığı'nın 7 Ekim'den bu yana çatışmalarda hayatını kaybettiğini açıkladığı çocukların isimlerini taşıyordu. Bu sayı, festival süresince 5 bine yaklaşmıştı.

Festivalde "Kahraman mı, Hain mi: Julian Assange Hikâyesi" adlı belgeselin galasına katılan Assange, basın mensuplarına yaptığı açıklamada: "Dünyanın dikkatini çekmesi gereken çocuklar bunlar, benim değil" ifadelerini kullandı.

Sansasyonel protestosu hem film dünyasında hem de sosyal medyada geniş yankı bulan Assange'in eylemi, Cannes Film Festivali'ndeki politik duruşları destekleyen yapısıyla da örtüştü. Festival yönetimi, Assange'in bu protestosuna müdahale etmedi.

Belgesel yönetmeni Ben Lawrence, "Julian'ın ifade özgürlüğüne olan bağlılığı, bu protestosunda da kendini gösteriyor. O her zaman sessiz kalınan gerçekleri haykırmayı seçti" dedi.

Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes'a katıldı
Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes'a katıldı
Gazze\'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes\'a katıldı

Julian Assange, Kültür Sanat, Filistin, Festival, İsrail, Gazze, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes'a katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Basar:
    Zulme Karşı Dini Irkı ne olursa olsun karşı çıkan her Adem Oğlundan Yüce Allah Razı Olsun 71 1 Yanıtla
  • Fatih Altuntaş:
    Tebrik ederim, Müslüman olarak bizden daha duyarlı bazıları. Mücadeleyi hiç bırakmamak lazım. 62 1 Yanıtla
  • Halis demir:
    helal alsun bizim sanatcılarımız gt korkusundan sesleriçıkmaz 36 0 Yanıtla
  • muzaffer doğan:
    zalimler için yaşasın cehennem 26 1 Yanıtla
  • Ahmet:
    bizimkilerde eve köpeğim var diyor?? 18 0 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol:
    Bütün o çocuklar dünyadaki bütün liderleri uyutmasinlar . Her gece kabusu olsunlar 3 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    İslam alemi sınıfta kaldı diplamamızı allah verecek diger tarafta sanatcılar islam alemi suskunlugunu allah heaabını soracak 0 0 Yanıtla
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