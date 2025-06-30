Gazze\'de Telekomünikasyon Ağına Büyük Darbe

İSRAİL'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, telekomünikasyon ağının yüzde 74'ünü yok ettiği bildirildi.

Filistin Telekomünikasyon Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yardımcısı Huda el-Vahidi'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) Cenevre'de düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısında konuştuğu kaydedildi. Vahidi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 580 hücre kulesi ile fiber ağların yıkıldığını ve böylece telekomünikasyon ağının yüzde 74'ünün tahrip edildiğini söyledi.

Mevcut zararın 164 milyon dolar, gelecek 5 yıl için beklenen zararın ise 736 milyon dolar olarak tahmin edildiğini aktaran Vahidi, Gazze'deki dijital altyapının kötüye gittiğini belirtti. Vahidi, BM'nin 2024'te aldığı ve Filistin Telekomünikasyon sektörünün yeniden inşasını öngören kararının uygulanması çağrısında da bulundu.