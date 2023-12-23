 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze'deki çocuklar yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetme riski altında - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze'deki çocuklar yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetme riski altında

UNICEF, Gazze'de bulunan 5 yaşın altındaki 335 bin çocuğun yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetme riski altında olduğunu duyurdu. Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) raporunda, Gazze'deki yarım milyondan fazla insanın felaket düzeyinde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Ayrıca, yaklaşık 1.2 milyon insanın acil düzeyde akut gıda güvensizliği yaşadığı ve kıtlık eşiğinin çoktan aşıldığı ifade edildi. UNICEF, önümüzdeki haftalarda beş yaşın altındaki en az 10 bin çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle tedavi edici gıdalara ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor.

Gazze\'deki çocuklar yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetme riski altında
23.12.2023 - 11:18,
Abone Ol

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de bulunan 5 yaşın altındaki 335 bin çocuğun yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetme riski altında olduğunu duyurdu.

UNICEF, dün yaptığı açıklamada Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze'de yardımlara erişememenin devam etmesi halinde kıtlık riskinin her geçen gün daha da arttığı konusunda uyardığını belirtti. IPC raporunda özellikle Gazze'deki yarım milyondan fazla insanın, en yüksek uyarı seviyesi olan, felaket düzeyinde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi. Raporda, "Tamamen insan yapımı, öngörülebilir ve önlenebilir bu felaket koşulları, Gazze Şeridi'ndeki çocukların ve ailelerin artık yoksunlukla karşı karşıya olduğu anlamına geliyor; potansiyel olarak en kötüsü henüz gelmedi.

Ayrıca yaklaşık 1.2 milyon insanın acil düzeyde akut gıda güvensizliği (bir kişinin yeterli gıda tüketememesi) yaşıyor ve akut gıda güvensizliği için kıtlık eşiği çoktan aşıldı. Kısacası bu, Gazze'deki birçok aile için açlıktan ölme tehlikesinin zaten gerçek olduğu anlamına geliyor" denildi.

5 YAŞIN ALTINDAKİ 335 BİN ÇOCUĞUN YETERSİZ BESLENMEDEN DOLAYI HAYATINI KAYBETME RİSKİ BULUNUYOR

Raporda, Gazze'de sağlık sisteminin çöktüğü ve neredeyse hiçbir hastanenin işlev göstermediğinin altı çizildi. Yardımlara erişim sağlayamayan sivil halkın ve özellikle de çocukların açlık sebebiyle hayatlarını kaybedebileceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bu bulgular, Gazze Şeridi'ndeki 5 yaşın altındaki 335 bin çocuğun kıtlık koşullarının artmaya devam etmesi nedeniyle ciddi yetersiz beslenme ve önlenebilir ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. UNICEF, önümüzdeki haftalarda beş yaşın altındaki en az 10 bin çocuğun yaşamı tehdit eden yetersiz beslenme biçiminden muzdarip olacağını ve tedavi edici gıdalara ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor

Bu kabul edilemez risk, Gazze Şeridi'nin gıda ve sağlık sistemlerinin tamamen çöküşle karşı karşıya olduğu bir dönemde ortaya çıkıyor. Küçük çocukların yüzde 80'inden fazlası ciddi gıda yoksulluğu yaşıyor ve hastanelerin üçte ikisinden fazlası yakıt, su ve hayati tıbbi malzeme eksikliği ya da saldırılarda ciddi hasara uğramaları nedeniyle artık çalışmıyor.

Ayrıca, stres ve travmanın da etkisiyle artan özel beslenme ihtiyaçları dikkate alındığında, 155 binden fazla hamile kadın ve emziren annenin yanı sıra 135 binden fazla iki yaş altı çocuğun beslenmesinden de özellikle endişe duyuyoruz. Ancak daha da önemlisi, IPC bu koşulların devam etmesi gerekmediğini vurguladı. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda yaşanabilecek kıtlık uyarısı hala önlenebilir. Ama şimdi harekete geçmeliyiz."

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, Gazze, İnsan Hakları, Acil Durum, Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'deki çocuklar yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetme riski altında - Son Dakika


11:27
Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:26
Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:23
Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
10:45
Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21
ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı
10:06
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:58
Adana'da zincir marketlerde çekiçli hırsızlık Adana'da zincir marketlerde çekiçli hırsızlık
09:57
Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı

Son Dakika
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:23 Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:26 Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
10:45 Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21 ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57 Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
09:58 Adana'da zincir marketlerde çekiçli hırsızlık
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti
09:17 Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 12:09:05. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'deki çocuklar yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetme riski altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement