Gazze\'deki çocuklar yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetme riski altında

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de bulunan 5 yaşın altındaki 335 bin çocuğun yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetme riski altında olduğunu duyurdu.

UNICEF, dün yaptığı açıklamada Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze'de yardımlara erişememenin devam etmesi halinde kıtlık riskinin her geçen gün daha da arttığı konusunda uyardığını belirtti. IPC raporunda özellikle Gazze'deki yarım milyondan fazla insanın, en yüksek uyarı seviyesi olan, felaket düzeyinde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi. Raporda, "Tamamen insan yapımı, öngörülebilir ve önlenebilir bu felaket koşulları, Gazze Şeridi'ndeki çocukların ve ailelerin artık yoksunlukla karşı karşıya olduğu anlamına geliyor; potansiyel olarak en kötüsü henüz gelmedi.

Ayrıca yaklaşık 1.2 milyon insanın acil düzeyde akut gıda güvensizliği (bir kişinin yeterli gıda tüketememesi) yaşıyor ve akut gıda güvensizliği için kıtlık eşiği çoktan aşıldı. Kısacası bu, Gazze'deki birçok aile için açlıktan ölme tehlikesinin zaten gerçek olduğu anlamına geliyor" denildi.

5 YAŞIN ALTINDAKİ 335 BİN ÇOCUĞUN YETERSİZ BESLENMEDEN DOLAYI HAYATINI KAYBETME RİSKİ BULUNUYOR

Raporda, Gazze'de sağlık sisteminin çöktüğü ve neredeyse hiçbir hastanenin işlev göstermediğinin altı çizildi. Yardımlara erişim sağlayamayan sivil halkın ve özellikle de çocukların açlık sebebiyle hayatlarını kaybedebileceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bu bulgular, Gazze Şeridi'ndeki 5 yaşın altındaki 335 bin çocuğun kıtlık koşullarının artmaya devam etmesi nedeniyle ciddi yetersiz beslenme ve önlenebilir ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. UNICEF, önümüzdeki haftalarda beş yaşın altındaki en az 10 bin çocuğun yaşamı tehdit eden yetersiz beslenme biçiminden muzdarip olacağını ve tedavi edici gıdalara ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor

Bu kabul edilemez risk, Gazze Şeridi'nin gıda ve sağlık sistemlerinin tamamen çöküşle karşı karşıya olduğu bir dönemde ortaya çıkıyor. Küçük çocukların yüzde 80'inden fazlası ciddi gıda yoksulluğu yaşıyor ve hastanelerin üçte ikisinden fazlası yakıt, su ve hayati tıbbi malzeme eksikliği ya da saldırılarda ciddi hasara uğramaları nedeniyle artık çalışmıyor.

Ayrıca, stres ve travmanın da etkisiyle artan özel beslenme ihtiyaçları dikkate alındığında, 155 binden fazla hamile kadın ve emziren annenin yanı sıra 135 binden fazla iki yaş altı çocuğun beslenmesinden de özellikle endişe duyuyoruz. Ancak daha da önemlisi, IPC bu koşulların devam etmesi gerekmediğini vurguladı. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda yaşanabilecek kıtlık uyarısı hala önlenebilir. Ama şimdi harekete geçmeliyiz."