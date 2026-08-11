Gazze\'deki ölü sayısı 73 bin 387\'ye ulaştı

(ANKARA) - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 73 bin 387'ye, yaralananların sayısı ise 174 bin 250'ye yükseldi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bölgedeki sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana 73 bin 387 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralanan Filistinlilerin sayısı ise 174 bin 250 olarak belirlendi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim 2025 tarihinden bugüne Gazze'de 1259 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 146 kişi de yaralandı. Bu süre içinde daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 807 kişinin cenazesine ulaşıldı.

Haberde, enkaz altında hala ulaşılamayan kişilerin bulunduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bazı bölgelere erişemediği kaydedildi.