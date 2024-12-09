Gazze\'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 44 Bini Geçti

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 758'e, yaralananların sayısının ise 106 bin 134'e yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 430 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 758'e, yaralı sayısının ise 106 bin 134'e yükseldiği belirtildi.