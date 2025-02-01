Gazze\'den İlk Tıbbi Tahliye Gerçekleşiyor

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun kapalı tuttuğu Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'ndan Mayıs 2024'ten bu yana ilk kez bugün tıbbi tahliyenin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün gerçekleştirilecek tahliye işlemine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 50 hastanın Refah Sınır Kapısı'ndan tıbbi tahliyesinin gerçekleştirileceğinin duyurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ghebreyesus, "Bu, (19 Ocak'ta) ateşkesin başlamasından ve Mayıs 2024'te kapatılmasından bu yana Refah Sınır Kapısı'ndan ilk tıbbi tahliye olacak" ifadesini kullandı.