Gazze Şeridi\'nde Ölü Sayısı 47 Bine Ulaştı, 300 Binden Fazla Kişi Eve Döndü

Dünya

İSRAİL'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 47 bin 354'e yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 48 saatte 11 kişinin hayatını kaybettiği, yıkılan binaların enkazından ise 37 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı bildirildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 47 bin 354'e, yaralı sayısının 111 bin 563'e yükseldiği ifade edildi.

300 BİNDEN FAZLA KİŞİ EVLERİNE GERİ DÖNDÜ

Yetkililer, yerinden edilen 300 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'nin güneyi ve orta kesimlerinden, kuzeye dönüş yaptığını aktardı.